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T.C. BEYKOZ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/1703 Esas16/10/2023 Konu : GAİPLİK İLANI.Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MEHMET İHSAN BULĞAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 16/10/2023 GAİP TC KİMLİK NO : 73324050082
ADI SOYADI : MEHMET İHSAN BULĞAN
BABA ADI : MÜZBAH
ANA ADI : SUPHİYE
DOĞUM TARİHİ : 03/03/1981
DOĞUM YERİ : BATMAN
İKAMETGAH ADRESİ : Ortaçeşme Mah. Eslem Sk. No:2 İç Kapı No:5Beykoz/ İSTANBUL
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