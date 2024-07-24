T.C.

BESNİ

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/8 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :adıyaman ili, Besni ilçesi,suvarlı /adalet mahallesi 151 ada 77 parsel 6.766,63 m2 alana sahip taşınmaz susuz tarım şartlarında münavebeli olarak yetişebilen buğday, nohut, kavunvb. gibi tek yıllık bitkilerin yetiştirilmesine elverişlidir.Killi ,tımlı ,verimliliği arttıracak organik maddece normal ,su tutma kapasitesi normal,alkalilik ve tuzluluk sorunu ollmayan topoğrafik yönden %1/2 meyilli yapıdadır.Arazi üzerinde tarımsal faaliyet yapılmamaktadır.

Yüzölçümü : 6.766,63 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 136.834,79 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydında görüldüğü gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2024 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2025 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2025 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :adıyaman ili, Besni ilçesi,suvarlı /adalet mahallesi 153ada 24 parsel 22.961,65m2 alana sahip taşınmaz susuz tarım şartlarında münavebeli olarak yetişebilen buğday, nohut, kavunvb. gibi tek yıllık bitkilerin yetiştirilmesine elverişlidir.Killi ,tımlı ,verimliliği arttıracak organik maddece normal ,su tutma kapasitesi normal,alkalilik ve tuzluluk sorunu ollmayan topoğrafik yönden %1/2 meyilli yapıdadır.Arazi üzerinde tarımsal faaliyet yapılmamaktadır.

Yüzölçümü : 22.961,65 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 464.330,48 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2024 - 10:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2025 - 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2025 - 10:25

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Adıyaman ili,besni ilçesi,suvarlı /adalet mahallesi 153 ada 27 parsel ,21.832,38 m2 alana sahip taşınmaz susus tarım şartlarında münavebeli olarak yetişebilen buğday ,nohut,kavun vb. tek yıllık bitkilerin yetiştiirilmesine elverişlidir.Killi tınlı verimliliği arttıracak organik maddece normal su tutma kapasitesi normal alkalilik ve tuzluluk sorunu olmayan topoğrafik yönden %1/2 meyilli bir yapıdadır.

Yüzölçümü : 21.832,38 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 441.494,38 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydında görüldüğü gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2024 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2025 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2025 - 10:50

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : adıyaman ili ,besni ilçesi suvarlı /cumhuriyet mahallesi 111 ada 1parsel 1.654,37 m2 alana sahiptaşınmaz arsa vasfında olup parsel üzerinde 2 katlı kargır betonarme ev ve tek katlı kargır ahır /depo bulunmaktadır.Parsel üzerindeki yapı 246 m2 dir.Taşınmaz hali hazırda mesken olarak kullanılmaktadır.Binanın dışı sıvalı ve boyalıdır.Binanın zemin katı 2 oda antre ,mutfak ve lavabodan oluşmaktadır.Yaklaşık 25-30 yıllıktır.1.katında 3 oda 1 salon ,banyo ,wc ,mutfak ,2 adet balkondan oluşmakta olup dairede yerler ve ıslak zeminler fayans ,iç kapılar ahşap dış kapı çelik kapıdır.Yapı 154 m2 yaklaşık 5-10 yıllıktır.Arsa üzerinde net 155 m2 tek katlı ahır bulunmaktadır.Ahırın duvarları sıvasız ,boyasız olup yerler beton kaplıdır,Yapı yaklaşık 25-30 yıllıktır.Taşınmaz üzerinde çeşitli meyve ağaçları

Yüzölçümü : 1.654,37 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 801.395,50 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydında görüldüğü gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 11:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2024 - 11:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2025 - 11:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2025 - 11:15

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :adıyaman ili ,besni ilçesi suvarlı /adalet mahallesi 133 ada 88 parsel 113.078,02 m2 alana sahiptaşınmaz kapama antep fıstığı bahçesi olduğu susuz tarım şartlarında yetişebilen antep fıstığı ve çok yıllık bahçe bitkileri yetiştirilmesine elverişli bir tarım arazisidir.Taşınmaz üzerinde 45-50 yaşlarında meyvedar antep fıstığı ağaçları mevcuttur.Killi,tınlı ,verimliliği arttıracak organik maddece normal ,su tutma kapasitesi normal alkalilik ve tuzluluk sorunu olmayan topoğrafik yönden %5-10 meyilli bir yapıdadır.Kısmen taşlık kayalık ve orman envali ağaçlar mevcuttur,

Yüzölçümü : 113.078,02 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 6.973.182,25 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 11:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2024 - 11:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2025 - 11:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2025 - 11:40

03/07/2024

Senanur İDEM

Satış Memuru

301821

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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