T.C. BERGAMA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.69495937-2014/204-Ceza Dava Dosyası 22.09.2023

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İLAN METNİ

Mahkememizin 02/03/2023 tarih 2014/204 esas 2023/216 karar sayılı kararı ile sanık Hüseyin ve Nezahat oğlu 20/05/1972 doğumlu NURULLAH KÖSEOĞLU hakkında Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan muhakemenin durmasına karar verildiği, verilen kararın sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla,

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 30. Maddesi uyarınca mahkememiz gıyabi hükmünün ilan yoluyla tebliği, ilan yapılan gazetenin yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı, tebliğinin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 7 günlük süre içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması halinde dosyanın istinaf incelemesi için ilgili Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesine gönderileceği hususu İLALEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN01946958