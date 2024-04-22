T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/497 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İZMİR/BERGAMA

MEVKİİ : Koyuneli Mahallesi

ADA NO : 155

PARSEL NO : 37

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 90,36 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : MUSTAFA SARIBACAK - 20708230608



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ



KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :



Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/497 Esas sayısında dava açılmıştır.



2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/10/2023

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