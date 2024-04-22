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T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/458 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İZMİR/BERGAMA
MEVKİİ : Koyuneli Mahallesi
ADA NO : 146
PARSEL NO : 13
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 215,60 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : NEVZAT BAYAR - 23957122304
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/458 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/10/2023
#ilangovtr Basın no ILN02019723