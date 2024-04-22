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T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2024 00:00

 

T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/458 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İZMİR/BERGAMA
MEVKİİ : Koyuneli Mahallesi
ADA NO : 146
PARSEL NO : 13
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 215,60 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : NEVZAT BAYAR - 23957122304
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/458 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/10/2023

#ilangovtr Basın no ILN02019723

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#Basın No ILN02019723#İlangovtr