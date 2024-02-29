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T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/301 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : BERGAMA/İZMİR
MEVKİİ : TALATPAŞA MAHALLESİ
ADA NO : 454 ADA
PARSEL NO : 21 PARSEL
VASFI : ARSA
YÜZÖLÇÜMÜ : 33,80 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : DAVALI -1. Asliye Hukuk Mahkemesi 1978/416 Dosyasından Davalıdır
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/301 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 29/08/2023
#ilangovtr Basın no ILN01994004