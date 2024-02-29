T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/301 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : BERGAMA/İZMİR

MEVKİİ : TALATPAŞA MAHALLESİ

ADA NO : 454 ADA

PARSEL NO : 21 PARSEL

VASFI : ARSA

YÜZÖLÇÜMÜ : 33,80 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : DAVALI -1. Asliye Hukuk Mahkemesi 1978/416 Dosyasından Davalıdır

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/301 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 29/08/2023

#ilangovtr Basın no ILN01994004