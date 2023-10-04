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T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 00:00

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T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/490 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İZMİR/BERGAMA
MEVKİİ : Koyuneli mah.
ADA NO : 166 ada
PARSEL NO : 9 parsel
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 139,41 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : : 1- ADEM ÇAKIR-28249979178 -
2- ALİ KERGİN-28702964086 -
3- ALİME ÇETİN-28741962784 -
4- ELİF DOĞU-28705963932 -
5- MEHMET ÇAKIR-28252979004 -
6- SANİHA AYDIN-27877991538 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ -
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/490 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13/09/2023

#ilangovtr Basın no ILN01902302

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#Basın No ILN01902302#İlangovtr