T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/490 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İZMİR/BERGAMA

MEVKİİ : Koyuneli mah.

ADA NO : 166 ada

PARSEL NO : 9 parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 139,41 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : : 1- ADEM ÇAKIR-28249979178 -

2- ALİ KERGİN-28702964086 -

3- ALİME ÇETİN-28741962784 -

4- ELİF DOĞU-28705963932 -

5- MEHMET ÇAKIR-28252979004 -

6- SANİHA AYDIN-27877991538 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ -

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/490 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13/09/2023

#ilangovtr Basın no ILN01902302