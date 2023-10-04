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T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 00:00

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T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/524 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir, Bergama, Gaylan Mah.
MEVKİİ : -
PAFTA NO : -
ADA NO : 113
PARSEL NO : 72
VASFI : -
YÜZÖLÇÜMÜ : 363,48 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : ELİF ŞENKAYA
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/524 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22/09/2023

#ilangovtr Basın no ILN01902289

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#Basın No ILN01902289#İlangovtr