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T.C. BAYRAMİÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BAYRAMİÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 00:00

İLAN

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ili, ilçesi, mah/köyü, ada ve parsel nosu, maliki ile yüzölçümü ve dava dosya numarası belirtilen taşınmazların kamulaştırılmasına karar verilmiş ve uzlaşma sağlanamadığından davacı kurum tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda kamulaştırma işlemine karşı dava açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı kurum adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Bayramiç Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur.

İlİlçeKöy / MahAda / Parsel NoMalik AdıTaşınmazın kamulaştırma ve irtifak hakkı talep edilen alan yüzölçümüDava Esas No
ÇanakkaleBayramiçHacıbekirlerKöyü145 ada 23 parselŞerife Bilgiç3.999,34 m²'lik taşınmaz2023 / 213
ÇanakkaleBayramiçHacıbekirlerKöyü145 ada
21 parsel		Hüseyin Kabak mirasçıları
Şerife Arslan, Güngör Kabak, Gülseren Bozkurt, Günay Kabak, Ümmühan Keskin		2.102,40 m²'lik taşınmaz2023 / 214
ÇanakkaleBayramiçHacıbekirlerKöyü145 ada
8 parsel		Nurullah Bozkurt14.525,00 m²'lik taşınmaz2023 / 215
ÇanakkaleBayramiçHacıbekirlerKöyü147 ada
14 parsel		Murat Bozkurt1.280,05 m²'lik taşınmaz2023 / 216
ÇanakkaleBayramiçHacıbekirlerKöyü145 ada
25 parsel		Müsamettin Bozkurt5.652,14 m²'lik taşınmaz2023 / 217
ÇanakkaleBayramiçHacıbekirlerKöyü147 ada
5 parsel		Hanife Yıldırım mirasçıları
Süleyman Yıldırım, Ümmü Kaplan, Yakup Yıldırım, Elmas Koç		5.625,00 m²'lik taşınmaz2023 / 218
ÇanakkaleBayramiçYanıklarKöyü790 parselGülter Ustaoğlu7.715,14 m²'lik taşınmaz2023 / 219
ÇanakkaleBayramiçHacıbekirlerKöyü145 ada
29 parsel		Alper Özoğlu1.076,13 m²'lik taşınmaz2023 / 220
ÇanakkaleBayramiçHacıbekirlerKöyü145 ada
27 parsel		Eyyüp Bozkurt2.190,78 m²'lik taşınmaz2023 / 221
ÇanakkaleBayramiçHacıbekirlerKöyü147 ada
4 parsel		Muharrem Arslan5.000,00 m²'lik taşınmaz2023 / 222
ÇanakkaleBayramiçYanıklarKöyü794 parselCoya Fresko (Taragano)971,26 m²'lik taşınmaz2023 / 223
ÇanakkaleBayramiçYanıklarKöyü345 parselDavut İkiz20.000,00 m²'lik taşınmaz2023 / 224
ÇanakkaleBayramiçYanıklarKöyü792 parselBekir Taşdöven1.135,33 m²'lik taşınmaz2023 / 225
ÇanakkaleBayramiçYanıklarKöyü788 parselAy Sanat Prodüksiyon ve Yapım Anonim Şirketi149.42 m²'lik taşınmaz2023 / 226
ÇanakkaleBayramiçYanıklarKöyü786 parselMehmet Demirkıran85,86 m²'lik taşınmaz2023 / 227
ÇanakkaleBayramiçYanıklarKöyü780 parselSefer Özkan710,94 m²'lik taşınmaz2023 / 228
ÇanakkaleBayramiçYanıklarKöyü336 parselİdeal Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi13.400,00 m²'lik taşınmaz2023 / 229
ÇanakkaleBayramiçYanıklarKöyü339 parselKadir Çelik8.000,00 m²'lik taşınmaz2023 / 230
ÇanakkaleBayramiçYanıklarKöyü341 parselAhmet Arslan9.000,00 m²'lik taşınmaz2023 / 231
ÇanakkaleBayramiçYanıklarKöyü340 parselYusuf Taşdöven5.000,00 m²'lik taşınmaz2023 / 232
ÇanakkaleBayramiçYanıklarKöyü237 parsel
782 parsel		Mustafa Dalman
Mustafa Dalman		14.200,00 m²'lik taşınmaz
6.597,41 m²'lik taşınmaz

2023 / 233

 

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