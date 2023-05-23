T.C. BAYRAMİÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ili, ilçesi, mah/köyü, ada ve parsel nosu, maliki ile yüzölçümü ve dava dosya numarası belirtilen taşınmazların kamulaştırılmasına karar verilmiş ve uzlaşma sağlanamadığından davacı kurum tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda kamulaştırma işlemine karşı dava açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı kurum adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Bayramiç Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur.
|İl
|İlçe
|Köy / Mah
|Ada / Parsel No
|Malik Adı
|Taşınmazın kamulaştırma ve irtifak hakkı talep edilen alan yüzölçümü
|Dava Esas No
|Çanakkale
|Bayramiç
|HacıbekirlerKöyü
|145 ada 23 parsel
|Şerife Bilgiç
|3.999,34 m²'lik taşınmaz
|2023 / 213
|Çanakkale
|Bayramiç
|HacıbekirlerKöyü
|145 ada
21 parsel
|Hüseyin Kabak mirasçıları
Şerife Arslan, Güngör Kabak, Gülseren Bozkurt, Günay Kabak, Ümmühan Keskin
|2.102,40 m²'lik taşınmaz
|2023 / 214
|Çanakkale
|Bayramiç
|HacıbekirlerKöyü
|145 ada
8 parsel
|Nurullah Bozkurt
|14.525,00 m²'lik taşınmaz
|2023 / 215
|Çanakkale
|Bayramiç
|HacıbekirlerKöyü
|147 ada
14 parsel
|Murat Bozkurt
|1.280,05 m²'lik taşınmaz
|2023 / 216
|Çanakkale
|Bayramiç
|HacıbekirlerKöyü
|145 ada
25 parsel
|Müsamettin Bozkurt
|5.652,14 m²'lik taşınmaz
|2023 / 217
|Çanakkale
|Bayramiç
|HacıbekirlerKöyü
|147 ada
5 parsel
|Hanife Yıldırım mirasçıları
Süleyman Yıldırım, Ümmü Kaplan, Yakup Yıldırım, Elmas Koç
|5.625,00 m²'lik taşınmaz
|2023 / 218
|Çanakkale
|Bayramiç
|YanıklarKöyü
|790 parsel
|Gülter Ustaoğlu
|7.715,14 m²'lik taşınmaz
|2023 / 219
|Çanakkale
|Bayramiç
|HacıbekirlerKöyü
|145 ada
29 parsel
|Alper Özoğlu
|1.076,13 m²'lik taşınmaz
|2023 / 220
|Çanakkale
|Bayramiç
|HacıbekirlerKöyü
|145 ada
27 parsel
|Eyyüp Bozkurt
|2.190,78 m²'lik taşınmaz
|2023 / 221
|Çanakkale
|Bayramiç
|HacıbekirlerKöyü
|147 ada
4 parsel
|Muharrem Arslan
|5.000,00 m²'lik taşınmaz
|2023 / 222
|Çanakkale
|Bayramiç
|YanıklarKöyü
|794 parsel
|Coya Fresko (Taragano)
|971,26 m²'lik taşınmaz
|2023 / 223
|Çanakkale
|Bayramiç
|YanıklarKöyü
|345 parsel
|Davut İkiz
|20.000,00 m²'lik taşınmaz
|2023 / 224
|Çanakkale
|Bayramiç
|YanıklarKöyü
|792 parsel
|Bekir Taşdöven
|1.135,33 m²'lik taşınmaz
|2023 / 225
|Çanakkale
|Bayramiç
|YanıklarKöyü
|788 parsel
|Ay Sanat Prodüksiyon ve Yapım Anonim Şirketi
|149.42 m²'lik taşınmaz
|2023 / 226
|Çanakkale
|Bayramiç
|YanıklarKöyü
|786 parsel
|Mehmet Demirkıran
|85,86 m²'lik taşınmaz
|2023 / 227
|Çanakkale
|Bayramiç
|YanıklarKöyü
|780 parsel
|Sefer Özkan
|710,94 m²'lik taşınmaz
|2023 / 228
|Çanakkale
|Bayramiç
|YanıklarKöyü
|336 parsel
|İdeal Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
|13.400,00 m²'lik taşınmaz
|2023 / 229
|Çanakkale
|Bayramiç
|YanıklarKöyü
|339 parsel
|Kadir Çelik
|8.000,00 m²'lik taşınmaz
|2023 / 230
|Çanakkale
|Bayramiç
|YanıklarKöyü
|341 parsel
|Ahmet Arslan
|9.000,00 m²'lik taşınmaz
|2023 / 231
|Çanakkale
|Bayramiç
|YanıklarKöyü
|340 parsel
|Yusuf Taşdöven
|5.000,00 m²'lik taşınmaz
|2023 / 232
|Çanakkale
|Bayramiç
|YanıklarKöyü
|237 parsel
782 parsel
|Mustafa Dalman
Mustafa Dalman
|14.200,00 m²'lik taşınmaz
6.597,41 m²'lik taşınmaz
2023 / 233
#ilangovtr Basın no ILN01832236