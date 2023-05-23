T.C. BAYRAMİÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ili, ilçesi, mah/köyü, ada ve parsel nosu, maliki ile yüzölçümü ve dava dosya numarası belirtilen taşınmazların kamulaştırılmasına karar verilmiş ve uzlaşma sağlanamadığından davacı kurum tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda kamulaştırma işlemine karşı dava açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı kurum adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Bayramiç Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur.

İl İlçe Köy / Mah Ada / Parsel No Malik Adı Taşınmazın kamulaştırma ve irtifak hakkı talep edilen alan yüzölçümü Dava Esas No Çanakkale Bayramiç HacıbekirlerKöyü 145 ada 23 parsel Şerife Bilgiç 3.999,34 m²'lik taşınmaz 2023 / 213

Çanakkale Bayramiç HacıbekirlerKöyü 145 ada

21 parsel Hüseyin Kabak mirasçıları

Şerife Arslan, Güngör Kabak, Gülseren Bozkurt, Günay Kabak, Ümmühan Keskin 2.102,40 m²'lik taşınmaz 2023 / 214

Çanakkale Bayramiç HacıbekirlerKöyü 145 ada

8 parsel Nurullah Bozkurt 14.525,00 m²'lik taşınmaz 2023 / 215 Çanakkale Bayramiç HacıbekirlerKöyü 147 ada

14 parsel Murat Bozkurt 1.280,05 m²'lik taşınmaz 2023 / 216 Çanakkale Bayramiç HacıbekirlerKöyü 145 ada

25 parsel Müsamettin Bozkurt 5.652,14 m²'lik taşınmaz 2023 / 217 Çanakkale Bayramiç HacıbekirlerKöyü 147 ada

5 parsel Hanife Yıldırım mirasçıları

Süleyman Yıldırım, Ümmü Kaplan, Yakup Yıldırım, Elmas Koç 5.625,00 m²'lik taşınmaz 2023 / 218 Çanakkale Bayramiç YanıklarKöyü 790 parsel Gülter Ustaoğlu 7.715,14 m²'lik taşınmaz 2023 / 219 Çanakkale Bayramiç HacıbekirlerKöyü 145 ada

29 parsel Alper Özoğlu 1.076,13 m²'lik taşınmaz 2023 / 220 Çanakkale Bayramiç HacıbekirlerKöyü 145 ada

27 parsel Eyyüp Bozkurt 2.190,78 m²'lik taşınmaz 2023 / 221 Çanakkale Bayramiç HacıbekirlerKöyü 147 ada

4 parsel Muharrem Arslan 5.000,00 m²'lik taşınmaz 2023 / 222 Çanakkale Bayramiç YanıklarKöyü 794 parsel Coya Fresko (Taragano) 971,26 m²'lik taşınmaz 2023 / 223 Çanakkale Bayramiç YanıklarKöyü 345 parsel Davut İkiz 20.000,00 m²'lik taşınmaz 2023 / 224

Çanakkale Bayramiç YanıklarKöyü 792 parsel Bekir Taşdöven 1.135,33 m²'lik taşınmaz 2023 / 225 Çanakkale Bayramiç YanıklarKöyü 788 parsel Ay Sanat Prodüksiyon ve Yapım Anonim Şirketi 149.42 m²'lik taşınmaz 2023 / 226 Çanakkale Bayramiç YanıklarKöyü 786 parsel Mehmet Demirkıran 85,86 m²'lik taşınmaz 2023 / 227 Çanakkale Bayramiç YanıklarKöyü 780 parsel Sefer Özkan 710,94 m²'lik taşınmaz 2023 / 228 Çanakkale Bayramiç YanıklarKöyü 336 parsel İdeal Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 13.400,00 m²'lik taşınmaz 2023 / 229 Çanakkale Bayramiç YanıklarKöyü 339 parsel Kadir Çelik 8.000,00 m²'lik taşınmaz 2023 / 230 Çanakkale Bayramiç YanıklarKöyü 341 parsel Ahmet Arslan 9.000,00 m²'lik taşınmaz 2023 / 231 Çanakkale Bayramiç YanıklarKöyü 340 parsel Yusuf Taşdöven 5.000,00 m²'lik taşınmaz 2023 / 232 Çanakkale Bayramiç YanıklarKöyü 237 parsel

782 parsel Mustafa Dalman

Mustafa Dalman 14.200,00 m²'lik taşınmaz

6.597,41 m²'lik taşınmaz 2023 / 233

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