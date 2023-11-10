T.C.BAYINDIR ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.54048004-2023/58-Ceza Dava Dosyası 10.10.2023

İT.C.BAYINDIR ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/58 Esas

KARAR NO : 2023/617

Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlıksuçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01/06/2023 tarihli ilamı ile 1 YIL 3 AY HAPİS Cezası (ERTELİ) ile cezalandırılan Muhammed Salih ve Şükriyeoğlu, 11/06/1983 doğumlu Zaher ZAHER'egerekli adres araştırması yapılmış ve bildirilen adreslere tebligat yapılamamış olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNEkarar verilmiş olup;

Yapılan Yargılama sonucunda sanığın üzerine atılı "Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlıksuçundanneticeden 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

-Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmediği anlaşıldığından ve sanığın işlemiş olduğu suçtan dolayı pişmanlık duyduğu kanaatine varıldığından ve yeniden suç işlemeyeceği yönünde mahkememizde olumlu kanaat oluştuğundan sanık hakkında verilen hapis cezanın TCK’nun 51/1 maddesi gereğince ERTELENMESİNE,

-TCK’nun 51/3 maddesi gereğince sanığın takdiren 1 YIL 3 AY denetim süresine tabi tutulmasına,

-TCK’nun 51/6 maddesi gereğince sanığın kişiliği ve sosyal durumu göz önünde bulundurularak denetim süresinin herhangi bir yükümlülük belirlenmeden ve uzman kişi görevlendirilmeden geçirilmesine,

-TCK.nın 51/8.maddesi uyarınca, denetim süresi iyi hâlli olarak geçirildiği takdirde, cezanın infaz edilmiş sayılacağının bildirilmesine (YAPILAMADI),

-Katılan kurum kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince mahkememizce yapılan yargılama nedeniyle hesaplanan 9.200,00TL maktu vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılan kuruma ödenmesine,

-İşbu dava nedeni ile yapılan 4 tebligat gideri 135,00 TLyargılama giderinin sanıktan tahsiline,

Dair, sanık Zaher Zaher, katılan Mustafa Onar ve katılan kurum vekilinin yokluğunda verilen karar tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, mahkememize gönderilmek üzere başka bir Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde İstinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, Hükme ilişkin işbu hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve süresinde istinaf edilmeyen hükmün kesinleşeceğinin ihtarınakarar verilmiş olup ilanen tebliğ olunur.

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