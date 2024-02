T.C.

BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası nedeniyle;

a)Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda isimleri yazılı davalılar hakkında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasının açıldığı;

b)Dava konusu Bayburt ili sınırları ile ilgili olarak, ilgililerin taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize bildirilmelerinin gerektiği;

c)İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı, idari yargıda iptal ve idari yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, bu davalarda husumetin TEİAŞ Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği;

d)Süresi içinde İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği;

e)Kamulaştırma bedelinin Türkiye Vakıflar Bankası A.A.O. Bayburt Şubesine yatırılacağı;

f)Mahkememize ait aşağıda esas numaraları belirtilen dosyaların duruşmasının 15/05/2024 günü saat 09:05'e bırakıldığı hususu ilan olunur.

g)Mahkeme esas numarası, Kamulaştıracak taşınmaz malların tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevki pafta, ada parsel numarası vasfi, yüz ölümü;

Esas No: 2023/821

Tapu Bilgileri: Bayburt İli Merkez İlçesi Çakırbağ Mahallesi Düzler Mevkii 127 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 396,44 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı

Esas No: 2023/824

Tapu Bilgileri: Bayburt İli Merkez İlçesi Çakırbağ Mahallesi Kazderesi Mevkii 104 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 5.914,92 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı,

Esas No: 2023/827

Tapu Bilgileri: Bayburt İli Merkez İlçesi Yedigözeler Mahallesi Kızıltarla Mevkii 141 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 1.391,28 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı,

Esas No:2023/831

Tapu Bilgileri: Bayburt İli Merkez İlçesi Yedigözeler Mahallesi Pirinç Mevkii 257 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 311,09 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı,

Esas No: 2023/834

Tapu Bilgileri: Bayburt İli Merkez İlçesi Dağtarla Mahallesi Karşı Mevkii 108 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 9.265,86 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı

Esas No: 2023/837

Tapu Bilgileri: Bayburt İli Merkez İlçesi Dağtarla Mahallesi Uzunkaya Mevkii 113 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 69,32 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı

Esas No: 2023/840

Tapu Bilgileri:Bayburt İli Merkez İlçesi Çakırbağ Mahallesi Kazderesi Mevkii 131 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 2.803,79 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı

Esas No: 2023/841

Tapu Bilgileri: Bayburt İli Merkez İlçesi Çakırbağ Mahallesi Kazderesi Mevkii 131 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 3.070,85 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı,

Esas No: 2023/844

Tapu Bilgileri:Bayburt İli Merkez İlçesi Arslandede Mahallesi Hokba Mevkii 146 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 289,00 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet, 3.553,20 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı

Esas No: 2023/847

Tapu Bilgileri:Bayburt İli Merkez İlçesi Arslandede Mahallesi Çaltı Mevkii 111 ada 83 parsel sayılı taşınmazın 49,55 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı

Esas No: 2023/851

Tapu Bilgileri:Bayburt İli Merkez İlçesi Arslandede Mahallesi Çaltı Mevkii 111 ada 62 parsel sayılı taşınmazın 4.162,11 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı

Esas No: 2023/854

Tapu Bilgileri: Bayburt İli Merkez İlçesi Arslandede Mahallesi Örtmelik Mevkii 149 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 3.525,03 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı

Esas No: 2023/857

Tapu Bilgileri:Bayburt İli Merkez İlçesi Arslandede Mahallesi Örtmelik Mevkii 150 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 13,12 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet, 9.213,41 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı

Esas No: 2023/867

Tapu Bilgileri:Bayburt İli Merkez İlçesi Çamlıkoz Mahallesi 106 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 444,67 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı

Esas No: 2023/870

Tapu Bilgileri:Bayburt İli Merkez İlçesi Ballıkaya Mahallesi Dağlar Mevkii 205 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 2,97 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet, 6.062,95 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı, 206 ada 1(2) parsel sayılı taşınmazın 11,12 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı

Esas No: 2023/871

Tapu Bilgileri:Bayburt İli Merkez İlçesi Ballıkaya Mahallesi Dağlar Mevkii 205 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 389,60 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet, 4.112,91 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı

Esas No: 2023/874

Tapu Bilgileri:Bayburt İli Merkez İlçesi Ballıkaya Mahallesi Dağlar Mevkii 154 ada 13 parsel sayılı taşınmazın 255,05 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet, 5.124,24 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı

Esas No: 2023/877

Tapu Bilgileri:Bayburt İli Merkez İlçesi Ballıkaya Mahallesi Dağlar Mevkii 154 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 4.956,37 m2'lik üzerinde daimi irtifak hakkı

Esas No: 2023/881

Tapu Bilgileri:Bayburt İli Merkez İlçesi Ballıkaya Mahallesi Dereboyu Mevkii 118 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 2.368,63 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı

Esas No: 2023/904

Tapu Bilgileri:Bayburt İli,Merkez İlçesi, Darıca Köyü, 118 ada 36 parsel sayılı taşınmazın 1334,04 m2'likkısmı üzerinde daimi irtifak hakkı

Esas No: 2023/907

Tapu Bilgileri:Bayburtİli,Merkezİlçesi, DağtarlaKöyü, 114 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 8500,83 m2'likkısmı üzerinde daimi irtifak

Esas No: 2023/910

Tapu Bilgileri:Bayburt İli,Merkez İlçesi, DağtarlaKöyü, 117 ada 60 parsel sayılı taşınmazın 256,00 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet hakkı, 4434,11 m2'likkısmı üzerinde daimi irtifak hakkı

Esas No: 2023/911

Tapu Bilgileri:Bayburtİli,Merkez İlçesi, DağtarlaKöyü, 117 ada 59 parsel sayılı taşınmazın 256,00 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet hakkı, 6831,33 m2'likkısmı üzerinde daimi irtifak hakkı

Esas No: 2023/914

Tapu Bilgileri:Bayburt İli,Merkez İlçesi, DağtarlaKöyü, 117 ada 121 parsel sayılı taşınmazın 361,20m2'likkısmı üzerinde daimi irtifak hakkı

Esas No: 2023/917

Tapu Bilgileri:Bayburt İli,Merkez İlçesi, DağtarlaKöyü, 117 ada 78 parsel sayılı taşınmazın 47,92m2'likkısmı üzerinde daimi irtifak hakkı,

Bayburtİli,Merkezİlçesi, DağtarlaKöyü, 117 ada 80 parsel sayılı taşınmazın 1873,35 m2'likkısmı üzerinde daimi irtifak hakkı

Esas No: 2023/921

Tapu Bilgileri:Bayburt İli,Merkez İlçesi, DağtarlaKöyü,Herenge Mevkii,117 ada 22 parsel sayılı taşınmazın 2716,32 m2' lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı

Esas No: 2023/924

Tapu Bilgileri:Bayburt İli,Merkezİlçesi, TaşburunKöyü, Haylık Mevkii,103 ada 305 parsel sayılı taşınmazın 361,00 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet hakkı, 788,67m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı

Esas No: 2023/927

Tapu Bilgileri:Bayburtİli,Merkez İlçesi, TaşburunKöyü, Sorhunlu Mevkii ,103 ada 215 parsel sayılı taşınmazın 2901,59m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı

Esas No: 2023/931

Tapu Bilgileri:Bayburtİli,Merkezİlçesi, TaşburunKöyü, Haylık Mevkii,135 ada 30 parsel sayılı taşınmazın 395,85 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı

Esas No: 2023/934

Tapu Bilgileri:Bayburtİli,Merkez İlçesi, TaşburunKöyü, Haylık Mevkii,103 ada 32 parsel sayılı taşınmazın 4461,34 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı

Esas No: 2023/937

Tapu Bilgileri:Bayburt İli,Merkezİlçesi, TaşburunKöyü , Sorhunlu Mevkii ,103 ada 221 parsel sayılı taşınmazın 64,75 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet hakkı, 168,03 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı,

Bayburtİli,Merkez İlçesi, TaşburunKöyü, Köyiçi Mevkii, 164 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 401,08 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı

Esas No: 2023/940

Tapu Bilgileri:Bayburtİli,Merkez İlçesi, TaşburunKöyü, Haylık Mevkii,103 ada 321 parsel sayılı taşınmazın 248,17 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı

Esas No: 2023/941

Tapu Bilgileri:Bayburt İli,Merkez İlçesi, TaşburunKöyü, Haylık Mevkii,135 ada 31 parsel sayılı taşınmazın 2387,37 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı

Esas No: 2023/944

Tapu Bilgileri:Bayburtİli,Merkez İlçesi, Buğdaylı Köyü, YataklarMevkii,116 ada 5 parsel sayılı taşınmazın9159,93 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı

Esas No: 2023/947

Tapu Bilgileri:Bayburt İli,Merkez İlçesi, Buğdaylı Köyü, YataklarMevkii,116 ada 66 parsel sayılı taşınmazın289,00 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet hakkı, 5514,50m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı,

Bayburt İli,Merkez İlçesi, Buğdaylı Köyü, YataklarMevkii,116 ada 66 parsel sayılı taşınmazın225,00'lik kısmı üzerinde mülkiyet hakkı, 2888,06m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı

Esas No: 2023/951

Tapu Bilgileri:Bayburt İli,Merkezİlçesi, Buğdaylı Köyü, YataklarMevkii,116 ada 71 parsel sayılı taşınmazın649,88m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı

Esas No: 2023/954

Tapu Bilgileri:Bayburt İli,Merkezİlçesi, Buğdaylı Köyü,YataklarMevkii,113 ada 1 parsel(4-3) sayılı taşınmazın 221,23 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet hakkı, 4659,10m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı,

Bayburt İli,Merkez İlçesi, Buğdaylı KöyüYataklar Mevkii ,113 ada 1 parsel(4-5)parsel sayılı taşınmazın 324,00 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet hakkı, 2973,18 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı

Esas No: 2023/957

Tapu Bilgileri:Bayburt İli,Merkez İlçesi, Buğdaylı Köyü, Hayık YoluMevkii ,112 ada 2 parsel sayılı taşınmazın74,81m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı

Esas No: 2023/961

Tapu Bilgileri:Bayburt İli,Merkez İlçesi, Buğdaylı Köyü, Körpınar Mevkii,111 ada- 69 parsel sayılı taşınmazın 1045,92m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı

Esas No: 2023/964

Tapu Bilgileri:Bayburt İli,Merkez İlçesi, Buğdaylı Köyü, Yataklar Mevkii,116 ada 62 parsel sayılı taşınmazın 2272,59m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı

