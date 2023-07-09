T.C. BATMAN2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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İLAN
Davacı DSİ tarafından aşağıda parsel nosu, kamulaştırma miktarı ve kamulaştırma bedeli ve malikleri belirtilen taşınmaz hakkında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil talepli dava açılmış olupkamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde idari yargıda davacı idare aleyhine dava açabileceği, açılmadığı takdirdekamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizcetespit edilen kamulaştırma bedeli karşılığında taşınmazın idare adına tescil edileceği, tespitedilen kamulaştırma bedelinin Vakıf Bankası Batman şubesine yatırılacağı, maliklerin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi hususu İLAN olunur.
ESASNO MALİKİ MEVKİİ PARSEL NO MİKTARI
2023/253 ABDURRAHİM ONAT BEDYAN/BATMAN 4091.734,90m2
MEHMET ŞÜKRÜ ONAT BEDYAN/BATMAN 409 1.734,90m2
MUSTAFA ONAT BEDYAN/BATMAN 409 1.734,90m2
ABDULKADIR ÖZOK BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2
ADNAN EMEN BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2
AHMET BAĞAÇ BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2
AHMET EMEN BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2
ALİ İHSAN EMEN BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2
CÜNEYİT ÖZERDEM BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2
ELVAN ALAY BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2
GAZAL ÇELİK BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2
HATİCE KARTAL BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2
HİKMET RÜZGAR BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2
İLYAS EMEN BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2
İSMAİL BAĞAÇ BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2
MEHMET EDİP EMEN BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2
MEHMET EMİN ÖZOK BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2
MEHMET LATİF TİNİĞ BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2
MEHMET METİN EMEN BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2
MEHMET ŞAKİR ALAY BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2
NACİ EMEN BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2
NURTEN ÇELİK BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2
ÖMER BAĞAÇ BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2
RAMAZAN EMEN BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2
SELMAN EMEN BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2
SOSIN CEVİZ BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2
ŞERİFE ÖZOK BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2
TALİP ÖZOK BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2
VECHETTİN EMEN BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2
YAŞAR ÖZERDEM BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2
YETER ÇELİK BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2
ZEKERİYA EMEN BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2
#ilangovtr Basın no ILN01856847