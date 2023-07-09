T.C. BATMAN2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

Davacı DSİ tarafından aşağıda parsel nosu, kamulaştırma miktarı ve kamulaştırma bedeli ve malikleri belirtilen taşınmaz hakkında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil talepli dava açılmış olupkamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde idari yargıda davacı idare aleyhine dava açabileceği, açılmadığı takdirdekamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizcetespit edilen kamulaştırma bedeli karşılığında taşınmazın idare adına tescil edileceği, tespitedilen kamulaştırma bedelinin Vakıf Bankası Batman şubesine yatırılacağı, maliklerin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi hususu İLAN olunur.

ESASNO MALİKİ MEVKİİ PARSEL NO MİKTARI

2023/253 ABDURRAHİM ONAT BEDYAN/BATMAN 4091.734,90m2

MEHMET ŞÜKRÜ ONAT BEDYAN/BATMAN 409 1.734,90m2

MUSTAFA ONAT BEDYAN/BATMAN 409 1.734,90m2

ABDULKADIR ÖZOK BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2

ADNAN EMEN BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2

AHMET BAĞAÇ BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2

AHMET EMEN BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2

ALİ İHSAN EMEN BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2

CÜNEYİT ÖZERDEM BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2

ELVAN ALAY BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2

GAZAL ÇELİK BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2

HATİCE KARTAL BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2

HİKMET RÜZGAR BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2

İLYAS EMEN BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2

İSMAİL BAĞAÇ BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2

MEHMET EDİP EMEN BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2

MEHMET EMİN ÖZOK BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2

MEHMET LATİF TİNİĞ BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2

MEHMET METİN EMEN BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2

MEHMET ŞAKİR ALAY BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2

NACİ EMEN BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2

NURTEN ÇELİK BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2

ÖMER BAĞAÇ BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2

RAMAZAN EMEN BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2

SELMAN EMEN BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2

SOSIN CEVİZ BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2

ŞERİFE ÖZOK BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2

TALİP ÖZOK BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2

VECHETTİN EMEN BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2

YAŞAR ÖZERDEM BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2

YETER ÇELİK BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2

ZEKERİYA EMEN BEDYAN / BATMAN 409 1.734,90m2

#ilangovtr Basın no ILN01856847