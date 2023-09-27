T.C. BATMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLANI

Davacı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili talepli dava açılmış olup davalının duruşmanın atılı bulunduğu 12/10/2023 tarihinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri aksi takdirde HMK’nin 147/2 maddesi gereğince duruşmaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği ve itiraz edemeyecekleri, kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yöneltileceği dava açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Batman Şubesine yatırılacağı ve yatırılan bedel üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, davalıların (maliklerin) konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, ilan tarihinden sonra iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLANEN tebliğ olunur.06/09/2023 ESAS NO MALİKİ MEVKİİ PARSEL NO MİKTARI

2023/393 Batman İli, Merkez İlçesi, Akyürek Mahallesi101ada 51 nolu parsel

- Osman GÜNEŞ(muris)

1- AHMET GÜNEŞ

2- AYTEN GÜNEŞ

3- CEMAL GÜNEŞ-

4- HURİYE GÜNEŞ

5- KUDBETTİN GÜNEŞ

6- NURİ GÜNEŞ

7- ŞAHİDE TOY

8- YAŞAR GÜNEŞ

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