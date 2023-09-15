×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

T.C. BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENİLAN

T.C. BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENİLAN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2023 00:00

ESAS NO : 2023/404

T.C. BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENİLAN

ESAS NO : 2023/404 Esas 01/09/2023 Davacı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından dava dilekçesi ekinde belirtilen krokide aşağıda parsel nosu, kamulaştırma miktarı ve kamulaştırma bedeli ve malikleri belirtilen taşınmaz hakkında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil talepli dava açılmış olup kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde idari yargıda davacı idare aleyhine dava açabileceği, açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli karşılığında taşınmazın idare adına tescil edileceği, tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıf Bankası Batman şubesine yatırılacağı, maliklerin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi hususu İLAN olunur. 

ESAS NOMALİKİMEVKİİ PARSEL NO MİKTARI 
2023/404METİN IŞIKBATMAN/AKYÜREK101/33 TAMAMI
2023/404CEVAT IŞIKBATMAN/AKYÜREK101/33 TAMAMI
2023/404HÜSEYİN IŞIKBATMAN/AKYÜREK101/33 TAMAMI
2023/404HASAN IŞIKBATMAN/AKYÜREK 101/33 TAMAMI
2023/404CAHİD IŞIK BATMAN/AKYÜREK 101/33 TAMAMI
2023/404HELAT IRMAK BATMAN/AKYÜREK 101/33 TAMAMI
2023/404FIRAT IŞIKBATMAN/AKYÜREK 101/33 TAMAMI
2023/404ŞÜKRAN AKÇAY BATMAN/AKYÜREK 101/33 TAMAMI
2023/404RABİA IŞIK BATMAN/AKYÜREK 101/33 TAMAMI
2023/404

KEREM IŞIK

BATMAN/AKYÜREK 101/33 TAMAMI

#ilangovtr Basın no ILN01891812

 








Haberle ilgili daha fazlası:
#Basın No ILN01891812#İlangovtr