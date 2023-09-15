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T.C. BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENİLAN
ESAS NO : 2023/404 Esas 01/09/2023 Davacı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından dava dilekçesi ekinde belirtilen krokide aşağıda parsel nosu, kamulaştırma miktarı ve kamulaştırma bedeli ve malikleri belirtilen taşınmaz hakkında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil talepli dava açılmış olup kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde idari yargıda davacı idare aleyhine dava açabileceği, açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli karşılığında taşınmazın idare adına tescil edileceği, tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıf Bankası Batman şubesine yatırılacağı, maliklerin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi hususu İLAN olunur.
|ESAS NO
|MALİKİ
|MEVKİİ
|PARSEL NO
|MİKTARI
|2023/404
|METİN IŞIK
|BATMAN/AKYÜREK
|101/33
|TAMAMI
|2023/404
|CEVAT IŞIK
|BATMAN/AKYÜREK
|101/33
|TAMAMI
|2023/404
|HÜSEYİN IŞIK
|BATMAN/AKYÜREK
|101/33
|TAMAMI
|2023/404
|HASAN IŞIK
|BATMAN/AKYÜREK
|101/33
|TAMAMI
|2023/404
|CAHİD IŞIK
|BATMAN/AKYÜREK
|101/33
|TAMAMI
|2023/404
|HELAT IRMAK
|BATMAN/AKYÜREK
|101/33
|TAMAMI
|2023/404
|FIRAT IŞIK
|BATMAN/AKYÜREK
|101/33
|TAMAMI
|2023/404
|ŞÜKRAN AKÇAY
|BATMAN/AKYÜREK
|101/33
|TAMAMI
|2023/404
|RABİA IŞIK
|BATMAN/AKYÜREK
|101/33
|TAMAMI
|2023/404
KEREM IŞIK
|BATMAN/AKYÜREK
|101/33
|TAMAMI
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