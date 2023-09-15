T.C. BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENİLAN

ESAS NO : 2023/404 Esas 01/09/2023 Davacı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından dava dilekçesi ekinde belirtilen krokide aşağıda parsel nosu, kamulaştırma miktarı ve kamulaştırma bedeli ve malikleri belirtilen taşınmaz hakkında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil talepli dava açılmış olup kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde idari yargıda davacı idare aleyhine dava açabileceği, açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli karşılığında taşınmazın idare adına tescil edileceği, tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıf Bankası Batman şubesine yatırılacağı, maliklerin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi hususu İLAN olunur.

ESAS NO MALİKİ MEVKİİ PARSEL NO MİKTARI 2023/404 METİN IŞIK BATMAN/AKYÜREK 101/33 TAMAMI 2023/404 CEVAT IŞIK BATMAN/AKYÜREK 101/33 TAMAMI 2023/404 HÜSEYİN IŞIK BATMAN/AKYÜREK 101/33 TAMAMI 2023/404 HASAN IŞIK BATMAN/AKYÜREK 101/33 TAMAMI 2023/404 CAHİD IŞIK BATMAN/AKYÜREK 101/33 TAMAMI 2023/404 HELAT IRMAK BATMAN/AKYÜREK 101/33 TAMAMI 2023/404 FIRAT IŞIK BATMAN/AKYÜREK 101/33 TAMAMI 2023/404 ŞÜKRAN AKÇAY BATMAN/AKYÜREK 101/33 TAMAMI 2023/404 RABİA IŞIK BATMAN/AKYÜREK 101/33 TAMAMI 2023/404 KEREM IŞIK BATMAN/AKYÜREK 101/33 TAMAMI

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