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T.C. BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Sayı :2024/323 Esas 14/06/2024 Davacı Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı Ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda parsel nosu, kamulaştırma miktarı ve kamulaştırma bedeli ve malikleri belirtilen taşınmaz hakkında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil talepli dava açılmış olup kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde idari yargıda davacı idare aleyhine dava açabileceği, açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli karşılığında taşınmazın idare adına tescil edileceği, tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıf Bankası Batman şubesine yatırılacağı, maliklerin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi hususu İLAN olunur.
|ESAS NO
|MALİKİ
|MEVKİİ
|PARSEL NO
|MİKTARI
|2024/323
|AYŞE ÖZDEMİR
|MERKEZ/AKYÜREK
|102/25
|TAMAMI
|2024/323
|ELİF SARAÇ
|MERKEZ/AKYÜREK
|102/25
|TAMAMI
|2024/323
|NURHAN TUNÇ
|MERKEZ/AKYÜREK
|102/25
|TAMAMI
|2024/323
|PERİHAN AKIN
|MERKEZ/AKYÜREK
|102/25
|TAMAMI
|2024/323
|SERKAÇ SARAÇ
|MERKEZ/AKYÜREK
|102/25
|TAMAMI
|2024/323
|SEYHAN POLAT
|MERKEZ/AKYÜREK
|102/25
|TAMAMI
|2024/323
|SULTAN KAYA
|MERKEZ/AKYÜREK
|102/25
|TAMAMI
|2024/323
|SUZAN EREN
|MERKEZ/AKYÜREK
|102/25
|TAMAMI
|2024/323
|SÜLEYMAN GÜNEŞ
|MERKEZ/AKYÜREK
|102/25
|TAMAMI
|2024/323
|ZEYNEP YILDIRIM
|MERKEZ/AKYÜREK
|102/25
|TAMAMI
#ilangovtr Basın no ILN02054400