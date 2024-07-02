T.C. BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı :2024/323 Esas 14/06/2024 Davacı Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı Ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda parsel nosu, kamulaştırma miktarı ve kamulaştırma bedeli ve malikleri belirtilen taşınmaz hakkında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil talepli dava açılmış olup kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde idari yargıda davacı idare aleyhine dava açabileceği, açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli karşılığında taşınmazın idare adına tescil edileceği, tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıf Bankası Batman şubesine yatırılacağı, maliklerin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi hususu İLAN olunur.

ESAS NO MALİKİ MEVKİİ PARSEL NO MİKTARI 2024/323 AYŞE ÖZDEMİR MERKEZ/AKYÜREK 102/25 TAMAMI 2024/323 ELİF SARAÇ MERKEZ/AKYÜREK 102/25 TAMAMI 2024/323 NURHAN TUNÇ MERKEZ/AKYÜREK 102/25 TAMAMI 2024/323 PERİHAN AKIN MERKEZ/AKYÜREK 102/25 TAMAMI 2024/323 SERKAÇ SARAÇ MERKEZ/AKYÜREK 102/25 TAMAMI 2024/323 SEYHAN POLAT MERKEZ/AKYÜREK 102/25 TAMAMI 2024/323 SULTAN KAYA MERKEZ/AKYÜREK 102/25 TAMAMI 2024/323 SUZAN EREN MERKEZ/AKYÜREK 102/25 TAMAMI 2024/323 SÜLEYMAN GÜNEŞ MERKEZ/AKYÜREK 102/25 TAMAMI 2024/323 ZEYNEP YILDIRIM MERKEZ/AKYÜREK 102/25 TAMAMI

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