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T.C. BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

T.C. BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 00:00

 

T.C. BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı :2024/323 Esas 14/06/2024 Davacı Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı Ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda parsel nosu, kamulaştırma miktarı ve kamulaştırma bedeli ve malikleri belirtilen taşınmaz hakkında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil talepli dava açılmış olup kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde idari yargıda davacı idare aleyhine dava açabileceği, açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli karşılığında taşınmazın idare adına tescil edileceği, tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıf Bankası Batman şubesine yatırılacağı, maliklerin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi hususu İLAN olunur.

ESAS  NO  MALİKİ    MEVKİİPARSEL NOMİKTARI
2024/323    AYŞE ÖZDEMİR MERKEZ/AKYÜREK102/25 TAMAMI
2024/323ELİF SARAÇ         MERKEZ/AKYÜREK102/25 TAMAMI
2024/323NURHAN TUNÇ  MERKEZ/AKYÜREK102/25 TAMAMI
2024/323PERİHAN AKIN  MERKEZ/AKYÜREK102/25 TAMAMI
2024/323SERKAÇ SARAÇ   MERKEZ/AKYÜREK102/25 TAMAMI
2024/323SEYHAN POLAT  MERKEZ/AKYÜREK102/25 TAMAMI
2024/323 SULTAN KAYA  MERKEZ/AKYÜREK102/25 TAMAMI
2024/323 SUZAN EREN  MERKEZ/AKYÜREK102/25 TAMAMI
2024/323SÜLEYMAN GÜNEŞ  MERKEZ/AKYÜREK102/25 TAMAMI
2024/323ZEYNEP YILDIRIM MERKEZ/AKYÜREK102/25 TAMAMI

#ilangovtr Basın no ILN02054400

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