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T.C. BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 00:00

 

T.C. BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Sayı : 2023/1544 Esas 20/05/2024

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği istenen UYSAL ONUR'un gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 20/05/2024

GAİP
TC KİMLİK NO : 16781934908
ADI SOYADI : UYSAL ONUR
BABA ADI : MEHMET SELİM
ANA ADI : ZEKİYE
DOĞUM TARİHİ : 10/04/1970
DOĞUM YERİ : BATMAN
İKAMETGAH ADRESİ : Esentepe Mezrası Esentepe Küme Evleri No:42B Doluca
Merkez/BATMAN

 

#ilangovtr Basın no ILN02060930

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