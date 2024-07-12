Güncelleme Tarihi:
T.C. BATMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
Sayı : 2023/1544 Esas 20/05/2024
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği istenen UYSAL ONUR'un gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 20/05/2024
GAİP
TC KİMLİK NO : 16781934908
ADI SOYADI : UYSAL ONUR
BABA ADI : MEHMET SELİM
ANA ADI : ZEKİYE
DOĞUM TARİHİ : 10/04/1970
DOĞUM YERİ : BATMAN
İKAMETGAH ADRESİ : Esentepe Mezrası Esentepe Küme Evleri No:42B Doluca
Merkez/BATMAN
#ilangovtr Basın no ILN02060930