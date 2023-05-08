T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Güncelleme Tarihi:
2023/248,250,252,254,256,258,260,262,264,266,268,270,220 Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü vekili Av.Mehmet Sinan İzol tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 23/03/2023
|Sıra No
|Esas No
|Davalılar
|Köy
|Ada Parsel
|Taşınmazın Cinsi
|Kamulaştırılacak Alan (m2)
|1
|2023/206 E
|Rıfat Aslan
|Bartın ili, Merkez ilçesi, Çukurbük Köyü
|104 ada38 parsel
|Tarla
|10,61
|2
|2023/208 E
|Ayşe Olgun, Ayşe Yok, Cengiz Olgun, Döndü İster, Fatma Yok, İbrahim İsmail Kesim, İsmail Olgun, Mehmet Kesim, Münir Kesim, Necla Yüksel, Sefayi Kesim, Şaban Kesim, Türkan Hışır
|Bartın ili, Merkez ilçesi, Çukurbük Köyü,
|104 ada36 parsel
|Tarla
|146,74
|3
|2023/210 E
|Cengiz Demirel
|Bartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü,
|106 ada, 59 parsel
|Tarla
|378,19
|4
|2023/212 E
|Ayşe Arslan, Bahriye
Küsgün, Beyhan Oral, Esma
Boztaş, Fatma Arslan, Filiz
İçen, Gülşen Bilgeç, Hatice
Mutluyer, Levent Küsgün,
Ramazan Küsgün, Seyhan
Gökbayrak, Soner Küsgün,
Yaşar Küsgün, Cemil
Küsgün, İsmi Sontürk,
Zeynep Kocabaş
|Bartın İli, Merkez ilçesi,
Kayadibiçavuş Köyü,
|106 ada, 55 parsel
|Tarla
|755,63
|5
|2023/214 E
|İsmail Kunt, Mustafa Kunt
|Bartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü,
|105 ada, 30 parsel
|Tarla
|647,48
|6
|2023/216 E
|Cengiz Demirel
|Bartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü,
|105 ada 29 parsel
|Tarla
|158,50
|7
|2023/218 E
|Ahmet Demirel, Ayşe Yamaç, Cengiz Demirel, Emine Uzun, Mustafa Demirel
|Bartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü,
|105 ada 32 parsel
|Tarla
|231,45
|8
|2023/222 E
|Feridun Arslan
|Bartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü,
|105 ada 85 parsel
|Tarla
|57,40
|9
|2023/ 224 Esas
|Adnan Kalmaz, Behice Kalmaz, Bilal Kalmaz, Celal Kalmaz, Fati Şenol, Hediye Darçın, Mehmet Kalmaz, Serkan Kalmaz, Soncay Kalmaz
|Bartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü,
|105ada 43 parsel
|Tarla
|524,17
|10
|2023/226 E
|Ayşe Bakırtaş, Penpe Çalık
|Bartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü,
|105 ada 45 parsel
|Tarla
|272,39
|11
|2023/228 E
|Fatih Erdoğan, Fatma Yalçın
Gülsüm Büker, Mehmet
Erdoğan, Recep Erdoğan, Rıza Erdoğan, Zeki Erdoğan
|Bartın ili, Merkez ilçesi,Kayadibiçavuş Köyü
|105 ada 49 parsel
|Tarla
|788,68
|12
|2023/230 E
|Tahir Altınırmık,
Satı Altınırmık
|Bartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü,
|105 ada 55 parsel
|Tarla
|37,11
|13
|2023/232 E
|Gülay Pamuk, Maviye Kapsız, Mustafa Kapsız, Özay Kapsız, Özkan Kapsız, Sami Kapsız, Şenol Kapsız
|Bartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü,
|105 ada 58 parsel
|Tarla
|323,42
|14
|2023/234 E
|Emine Gökgöz, Sema Yoldaş, Yaşar Gökgöz, Yılmaz Gökgöz
|Bartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü,
|105 ada 61 parsel
|Tarla
|563,62
|15
|2023/236 E
|Ayşe Olgun, Cengiz Olgun, Döndü İster, Halil Yağmur, İbrahim İsmail Kesim, İsmail Olgun, Mehmet Kesim, Münir Kesim, Necla Yüksel, Sefaiyi Kesim, Şaban Kesim, Türkan Hışır, Mehmet Yağmur
|Bartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü,
|105 ada 72 parsel
|Tarla
|71,83
|16
|2023/238 E
|Mehmet Arslan
|Bartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü,
|105 ada,73 parsel
|Tarla
|94,72
|17
|2023/240 E
|Emine Göksöz, Sema Yoldaş, Yaşar Gökgöz, Yılmaz Gökgöz
|Bartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü,
|105 ada 5 parsel
|Tarla
|155,88
|18
|2023/242 E
|Gülay Pamuk, Maviye Kapsız, Özay Kapsız, Özkan Kapsız, Şenol Kapsız
|Bartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü,
|105 ada 3 parsel
|Tarla
|38,21
|19
|2023/244 E
|İsmail Kunt, Mustafa Kunt
|Bartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü,
|104 ada 15 parsel
|Tarla
|835,01
|20
|2023/ 246 E
|İsmail Kunt, Mustafa Kunt
|Bartın ili, Merkez ilçesi,Kayadibiçavuş Köyü,
|104 ada 16 parsel
|Tarla
|407,49
|21
|2023/248 E
|Hasan Ekinci
|Bartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü,
|104 ada 6 parsel
|Tarla
|1417,87
|22
|2023/250 E
|Arif Kumbaracı, Mehmet Kumbaracı
|Bartın ili, Merkez ilçesi,Kayadibikavlak Köyü,
|121 ada,47 parsel
|Tarla
|83,29
|23
|2023/252 E
|Ahmet Korucu, Behice Korucu, Davut Korucu, İlknur Kaynar, Turgut Korucu
|Bartın ili, Merkez ilçesi,Kayadibikavlak Köyü,
|121 ada 45parsel
|Tarla
|102,28
|24
|2023/254 E
|Hatice Kaynar, İbrahim Azaklı, Mehmet Azaklı
|Bartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibikavlak köyü
|121 ada 43 parsel
|Tarla
|499,04
|25
|2013/256 E
|Hatice Kurt, Mustafa Çolak, Fatma Bayrak, Halil Öztan, Hüseyin Büker, İbrahim Günay, Kemal Öztan, Mustafa Güngör
|Bartın İlİ, Merkez ilçesi, Kayadibikavlak Köyü,
|108 ada56 parsel
|Tarla
|902,26
|26
|2023/258 E
|İbrahim Kalmaz
|Bartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibikavlak Köyü,
|108 ada54 parsel
|Tarla
|59
|27
|2023/260 Esas
|Aydın Arslan, Ayfer Demirkıran, Aysun Kapsız, Ayşen Arslan, Ayten Kirenci, Fatma Çelik, Feride Arslan, Gülfer Yılmaz, Kadriye Arslan, Ozan Arslan,Mustafa Arslan, Penpe Kalpaklı, Zarife Kalpaklı
|Bartın ili, Merkez ilçesi,Kayadibikavlak Köyü,
|108 ada, 52 parsel
|Tarla
|403,61
|28
|2023/262 Esas
|Hanife Yıldırım, Türkan Karabudak, Feridun Yıldırım, Ayşe Yıldırım
|Bartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibikavlak Köyü,
|108 ada
42 parsel
|Tarla
|415,85
|29
|2023/264
|Ahmet Yücetaş, Ayfer Alıcı,
Aynur Burgucu, Ayser Gündüz, İzzet Yücetaş, Mustafa Çolak, Mustafa Göktaş, Nermin Yücetaş, Nusret Günay, Samiye Bayraktar, Yaşar Saraç, Yılmaz Günay, Ayşe Günay, Mukaddes Özdemir, Penpe Ünal
|Bartın İli, Merkez ilçesi, Kayadibikavlak Köyü,
|108 ada 39 parsel
|Tarla
|562,39
|30
|2023/266E
|Fatma Büker
|Bartın ili, Merkez ilçesi,Kayadibikavlak Köyü,
|108 ada 37 parsel
|Tarla
|21,63
|31
|2023/ 268 E
|Fatma Büker
|Bartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibikavlak Köyü,
|108 ada, 36 parsel
|Tarla
|513,64
|32
|2023/270
Esas
|Fatma Çelik, Kadriye Gürpüz, Nurettin Kalpaklı, Zeki Kalpaklı
|Bartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibikavlak Köyü
|106 ada, 7parsel
|Yol
|8,28
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