T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2023/248,250,252,254,256,258,260,262,264,266,268,270,220 Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü vekili Av.Mehmet Sinan İzol tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 23/03/2023

Sıra No Esas No Davalılar Köy Ada Parsel Taşınmazın Cinsi Kamulaştırılacak Alan (m2) 1 2023/206 E Rıfat Aslan Bartın ili, Merkez ilçesi, Çukurbük Köyü 104 ada38 parsel Tarla 10,61 2 2023/208 E Ayşe Olgun, Ayşe Yok, Cengiz Olgun, Döndü İster, Fatma Yok, İbrahim İsmail Kesim, İsmail Olgun, Mehmet Kesim, Münir Kesim, Necla Yüksel, Sefayi Kesim, Şaban Kesim, Türkan Hışır Bartın ili, Merkez ilçesi, Çukurbük Köyü, 104 ada36 parsel Tarla 146,74 3 2023/210 E Cengiz Demirel Bartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü, 106 ada, 59 parsel Tarla 378,19 4 2023/212 E Ayşe Arslan, Bahriye

Küsgün, Beyhan Oral, Esma

Boztaş, Fatma Arslan, Filiz

İçen, Gülşen Bilgeç, Hatice

Mutluyer, Levent Küsgün,

Ramazan Küsgün, Seyhan

Gökbayrak, Soner Küsgün,

Yaşar Küsgün, Cemil

Küsgün, İsmi Sontürk,

Zeynep Kocabaş Bartın İli, Merkez ilçesi,

Kayadibiçavuş Köyü, 106 ada, 55 parsel Tarla 755,63

5 2023/214 E İsmail Kunt, Mustafa Kunt Bartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü, 105 ada, 30 parsel Tarla 647,48 6 2023/216 E Cengiz Demirel Bartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü, 105 ada 29 parsel Tarla 158,50 7 2023/218 E Ahmet Demirel, Ayşe Yamaç, Cengiz Demirel, Emine Uzun, Mustafa Demirel Bartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü, 105 ada 32 parsel Tarla 231,45 8 2023/222 E Feridun Arslan Bartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü, 105 ada 85 parsel Tarla 57,40 9 2023/ 224 Esas Adnan Kalmaz, Behice Kalmaz, Bilal Kalmaz, Celal Kalmaz, Fati Şenol, Hediye Darçın, Mehmet Kalmaz, Serkan Kalmaz, Soncay Kalmaz Bartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü, 105ada 43 parsel Tarla 524,17 10 2023/226 E Ayşe Bakırtaş, Penpe Çalık Bartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü, 105 ada 45 parsel Tarla 272,39 11 2023/228 E Fatih Erdoğan, Fatma Yalçın

Gülsüm Büker, Mehmet

Erdoğan, Recep Erdoğan, Rıza Erdoğan, Zeki Erdoğan Bartın ili, Merkez ilçesi,Kayadibiçavuş Köyü 105 ada 49 parsel Tarla 788,68 12 2023/230 E Tahir Altınırmık,

Satı Altınırmık Bartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü, 105 ada 55 parsel Tarla 37,11 13 2023/232 E Gülay Pamuk, Maviye Kapsız, Mustafa Kapsız, Özay Kapsız, Özkan Kapsız, Sami Kapsız, Şenol Kapsız Bartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü, 105 ada 58 parsel Tarla 323,42 14 2023/234 E Emine Gökgöz, Sema Yoldaş, Yaşar Gökgöz, Yılmaz Gökgöz Bartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü, 105 ada 61 parsel Tarla 563,62

15 2023/236 E Ayşe Olgun, Cengiz Olgun, Döndü İster, Halil Yağmur, İbrahim İsmail Kesim, İsmail Olgun, Mehmet Kesim, Münir Kesim, Necla Yüksel, Sefaiyi Kesim, Şaban Kesim, Türkan Hışır, Mehmet Yağmur Bartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü, 105 ada 72 parsel Tarla 71,83 16 2023/238 E Mehmet Arslan Bartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü, 105 ada,73 parsel Tarla 94,72 17 2023/240 E Emine Göksöz, Sema Yoldaş, Yaşar Gökgöz, Yılmaz Gökgöz Bartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü, 105 ada 5 parsel Tarla 155,88 18 2023/242 E Gülay Pamuk, Maviye Kapsız, Özay Kapsız, Özkan Kapsız, Şenol Kapsız Bartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü, 105 ada 3 parsel Tarla 38,21 19 2023/244 E İsmail Kunt, Mustafa Kunt Bartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü, 104 ada 15 parsel Tarla 835,01 20 2023/ 246 E İsmail Kunt, Mustafa Kunt Bartın ili, Merkez ilçesi,Kayadibiçavuş Köyü, 104 ada 16 parsel Tarla 407,49 21 2023/248 E Hasan Ekinci Bartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü, 104 ada 6 parsel Tarla 1417,87 22 2023/250 E Arif Kumbaracı, Mehmet Kumbaracı Bartın ili, Merkez ilçesi,Kayadibikavlak Köyü, 121 ada,47 parsel Tarla 83,29 23 2023/252 E Ahmet Korucu, Behice Korucu, Davut Korucu, İlknur Kaynar, Turgut Korucu Bartın ili, Merkez ilçesi,Kayadibikavlak Köyü, 121 ada 45parsel Tarla 102,28 24 2023/254 E Hatice Kaynar, İbrahim Azaklı, Mehmet Azaklı Bartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibikavlak köyü 121 ada 43 parsel Tarla 499,04 25 2013/256 E Hatice Kurt, Mustafa Çolak, Fatma Bayrak, Halil Öztan, Hüseyin Büker, İbrahim Günay, Kemal Öztan, Mustafa Güngör Bartın İlİ, Merkez ilçesi, Kayadibikavlak Köyü, 108 ada56 parsel Tarla 902,26 26 2023/258 E İbrahim Kalmaz Bartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibikavlak Köyü, 108 ada54 parsel Tarla 59 27 2023/260 Esas Aydın Arslan, Ayfer Demirkıran, Aysun Kapsız, Ayşen Arslan, Ayten Kirenci, Fatma Çelik, Feride Arslan, Gülfer Yılmaz, Kadriye Arslan, Ozan Arslan,Mustafa Arslan, Penpe Kalpaklı, Zarife Kalpaklı Bartın ili, Merkez ilçesi,Kayadibikavlak Köyü, 108 ada, 52 parsel Tarla 403,61 28 2023/262 Esas Hanife Yıldırım, Türkan Karabudak, Feridun Yıldırım, Ayşe Yıldırım Bartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibikavlak Köyü, 108 ada

42 parsel Tarla 415,85 29 2023/264 Ahmet Yücetaş, Ayfer Alıcı,

Aynur Burgucu, Ayser Gündüz, İzzet Yücetaş, Mustafa Çolak, Mustafa Göktaş, Nermin Yücetaş, Nusret Günay, Samiye Bayraktar, Yaşar Saraç, Yılmaz Günay, Ayşe Günay, Mukaddes Özdemir, Penpe Ünal Bartın İli, Merkez ilçesi, Kayadibikavlak Köyü, 108 ada 39 parsel Tarla 562,39

30 2023/266E Fatma Büker Bartın ili, Merkez ilçesi,Kayadibikavlak Köyü, 108 ada 37 parsel Tarla 21,63

31 2023/ 268 E Fatma Büker Bartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibikavlak Köyü, 108 ada, 36 parsel Tarla 513,64 32 2023/270

Esas Fatma Çelik, Kadriye Gürpüz, Nurettin Kalpaklı, Zeki Kalpaklı Bartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibikavlak Köyü 106 ada, 7parsel Yol 8,28

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