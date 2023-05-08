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T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 00:00

ESASNO:2023/206Esas, 208,210,212,214,216,218,222,224,226,228,230,232,234,236,238,240,242,244,246,

2023/248,250,252,254,256,258,260,262,264,266,268,270,220 Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü vekili Av.Mehmet Sinan İzol tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 23/03/2023

Sıra NoEsas NoDavalılarKöyAda ParselTaşınmazın CinsiKamulaştırılacak Alan (m2)
12023/206 ERıfat AslanBartın ili, Merkez ilçesi, Çukurbük Köyü104 ada38 parselTarla10,61
22023/208 EAyşe Olgun, Ayşe Yok, Cengiz Olgun, Döndü İster, Fatma Yok, İbrahim İsmail Kesim, İsmail Olgun, Mehmet Kesim, Münir Kesim, Necla Yüksel, Sefayi Kesim, Şaban Kesim, Türkan HışırBartın ili, Merkez ilçesi, Çukurbük Köyü,104 ada36 parselTarla146,74
32023/210 ECengiz DemirelBartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü,106 ada, 59 parselTarla378,19
42023/212 EAyşe Arslan, Bahriye
Küsgün, Beyhan Oral, Esma
Boztaş, Fatma Arslan, Filiz
İçen, Gülşen Bilgeç, Hatice
Mutluyer, Levent Küsgün,
Ramazan Küsgün, Seyhan
Gökbayrak, Soner Küsgün,
Yaşar Küsgün, Cemil
Küsgün, İsmi Sontürk,
Zeynep Kocabaş		Bartın İli, Merkez ilçesi,
Kayadibiçavuş Köyü,		106 ada, 55 parselTarla755,63
52023/214 Eİsmail Kunt, Mustafa KuntBartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü,105 ada, 30 parselTarla647,48
62023/216 ECengiz DemirelBartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü,105 ada 29 parselTarla158,50
72023/218 EAhmet Demirel, Ayşe Yamaç, Cengiz Demirel, Emine Uzun, Mustafa DemirelBartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü,105 ada 32 parselTarla231,45
82023/222 EFeridun ArslanBartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü,105 ada 85 parselTarla57,40
92023/ 224 EsasAdnan Kalmaz, Behice Kalmaz, Bilal Kalmaz, Celal Kalmaz, Fati Şenol, Hediye Darçın, Mehmet Kalmaz, Serkan Kalmaz, Soncay KalmazBartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü,105ada 43 parselTarla524,17
102023/226 EAyşe Bakırtaş, Penpe ÇalıkBartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü,105 ada 45 parselTarla272,39
112023/228 EFatih Erdoğan, Fatma Yalçın
Gülsüm Büker, Mehmet
Erdoğan, Recep Erdoğan, Rıza Erdoğan, Zeki Erdoğan		Bartın ili, Merkez ilçesi,Kayadibiçavuş Köyü105 ada 49 parselTarla788,68
122023/230 ETahir Altınırmık,
Satı Altınırmık		Bartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü,105 ada 55 parselTarla37,11
132023/232 EGülay Pamuk, Maviye Kapsız, Mustafa Kapsız, Özay Kapsız, Özkan Kapsız, Sami Kapsız, Şenol KapsızBartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü,105 ada 58 parselTarla323,42
142023/234 EEmine Gökgöz, Sema Yoldaş, Yaşar Gökgöz, Yılmaz GökgözBartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü,105 ada 61 parselTarla563,62
152023/236 EAyşe Olgun, Cengiz Olgun, Döndü İster, Halil Yağmur, İbrahim İsmail Kesim, İsmail Olgun, Mehmet Kesim, Münir Kesim, Necla Yüksel, Sefaiyi Kesim, Şaban Kesim, Türkan Hışır, Mehmet YağmurBartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü,105 ada 72 parselTarla71,83
162023/238 EMehmet ArslanBartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü,105 ada,73 parselTarla94,72
172023/240 EEmine Göksöz, Sema Yoldaş, Yaşar Gökgöz, Yılmaz GökgözBartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü,105 ada 5 parselTarla155,88
182023/242 EGülay Pamuk, Maviye Kapsız, Özay Kapsız, Özkan Kapsız, Şenol KapsızBartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü,105 ada 3 parselTarla38,21
192023/244 Eİsmail Kunt, Mustafa KuntBartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü,104 ada 15 parselTarla835,01
202023/ 246 Eİsmail Kunt, Mustafa KuntBartın ili, Merkez ilçesi,Kayadibiçavuş Köyü,104 ada 16 parselTarla407,49
212023/248 EHasan EkinciBartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibiçavuş Köyü,104 ada 6 parselTarla1417,87
222023/250 EArif Kumbaracı, Mehmet KumbaracıBartın ili, Merkez ilçesi,Kayadibikavlak Köyü,121 ada,47 parselTarla83,29
232023/252 EAhmet Korucu, Behice Korucu, Davut Korucu, İlknur Kaynar, Turgut KorucuBartın ili, Merkez ilçesi,Kayadibikavlak Köyü,121 ada 45parselTarla102,28
242023/254 EHatice Kaynar, İbrahim Azaklı, Mehmet AzaklıBartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibikavlak köyü121 ada 43 parselTarla499,04
252013/256 EHatice Kurt, Mustafa Çolak, Fatma Bayrak, Halil Öztan, Hüseyin Büker, İbrahim Günay, Kemal Öztan, Mustafa GüngörBartın İlİ, Merkez ilçesi, Kayadibikavlak Köyü,108 ada56 parselTarla902,26
262023/258 Eİbrahim KalmazBartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibikavlak Köyü,108 ada54 parselTarla59
272023/260 EsasAydın Arslan, Ayfer Demirkıran, Aysun Kapsız, Ayşen Arslan, Ayten Kirenci, Fatma Çelik, Feride Arslan, Gülfer Yılmaz, Kadriye Arslan, Ozan Arslan,Mustafa Arslan, Penpe Kalpaklı, Zarife KalpaklıBartın ili, Merkez ilçesi,Kayadibikavlak Köyü,108 ada, 52 parselTarla403,61
282023/262 EsasHanife Yıldırım, Türkan Karabudak, Feridun Yıldırım, Ayşe YıldırımBartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibikavlak Köyü,108 ada
42 parsel		Tarla415,85
292023/264Ahmet Yücetaş, Ayfer Alıcı,
Aynur Burgucu, Ayser Gündüz, İzzet Yücetaş, Mustafa Çolak, Mustafa Göktaş, Nermin Yücetaş, Nusret Günay, Samiye Bayraktar, Yaşar Saraç, Yılmaz Günay, Ayşe Günay, Mukaddes Özdemir, Penpe Ünal		Bartın İli, Merkez ilçesi, Kayadibikavlak Köyü,108 ada 39 parselTarla562,39
302023/266EFatma BükerBartın ili, Merkez ilçesi,Kayadibikavlak Köyü,108 ada 37 parselTarla21,63
312023/ 268 EFatma BükerBartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibikavlak Köyü,108 ada, 36 parselTarla513,64
322023/270
Esas		Fatma Çelik, Kadriye Gürpüz, Nurettin Kalpaklı, Zeki KalpaklıBartın ili, Merkez ilçesi, Kayadibikavlak Köyü106 ada, 7parselYol8,28

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