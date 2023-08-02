T.C. BANDIRMA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

Dosya No: 2021/550 Esas

Karar No: 2022/802 Karar

Mahkememizin 27/10/2022 tarih 2021/550 Esas, 2022/802 Karar sayılı ilamı ile hakaret ve basit yaralama suçlarından açılan kamu davalarının CMK'nın 223/8 md.gereğince ayrı ayrı düşmesine; basit tehdit suçundan 5237 Sayılı TCK'nın 106/1-1, 62/1, 53/1-2, 58/6 maddeleri uyarınca neticeten 5 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Mehmet ve Necla oğlu, 25/08/1973 Bandırma doğumlu, Balıkesir, Bandırma, 600 Evler Mah/Köy nüfusuna kayıtlı Bahadır GENÇOĞLU'na tüm aramalara rağmen Gerekçeli Karar tebliğ edilemediğinden 7201 Tebligat Kanunun 28 ve 29 ncu maddeleri gereğince gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılmasına, kararın tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize sunulacak bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle veya başka bir mahkeme aracılığıyla dilekçeyi mahkememize göndermek suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.28/07/2023

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