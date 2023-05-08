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T.C. BALIKESİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. BALIKESİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 00:00

KAMULAŞTIRMA İLANESAS NO :2023/214

Kamulaştırmayı Yapan İdarenin Adı : BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından aşağıda taşınmaz bilgileri ile malikleri, cinsi ve niteliği belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için açılan davanın ara kararları uyarınca; Taşınmazla ilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptali veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davada BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI.'nin hasım olarak gösterileceği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi'nde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz mal değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesi uyarınca ilan olunur. 03/04/2023

Dosya NoKöy/MahParselCinsiMalikBaba AdıTapu Alanıİrtifak AlanKamulaştırma Bedeli
2023/214AKINCILAR MAH.7719 ada 3 parselAhşap Avlulu EvSerkan KoyunŞükrü76,02 m²76,02m²Toplam kamulaştırma bedeli:342.090,00 TL

#ilangovtr Basın no ILN01824436

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#Basın No ILN01824436#İlangovtr