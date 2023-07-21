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T.C. BAKIRKÖY3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 00:00

Sayı : 2022/416 Esas 11/07/2023

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Mahkememizce davalı SADIK SÖĞÜT'e dava dilekçesinde belirtilen adresine dava dilekçesi tebliğe çıkartılmış, tebligat bila tebliğ iade edilmiş, yapılan tüm aramalara rağmenadı geçenin tebligata elverişli adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi, tensip zaptı, ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma günü: 06/11/2023 günü saat: 09:40'da duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01863545

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#Basın No ILN01863545#İlangovtr