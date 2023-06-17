T.C.BAKIRKÖY18. İŞ MAHKEMESİ

Davalı Atlantik Trans Kara Taşımacılığı A.Ş.'nin mahkememizce bildirilen adreslerine davetiye çıkartılmış, adresteki binanın yıkılması gerekçesiyle tebligat yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından,

Davacı Kasım ÇAĞLAR tarafından davalı Atlantik Trans Kara Taşımacılığı A.Ş.'de 2011 yılı ocak ve şubat aylarında çalıştığının tespit edilmesi amacıyla açılan iş bu dava dosyasında yapılan açık yargılaması sırasında; dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününündavalı Atlantik Trans Kara Taşımacılığı A.Ş.'ye tebliğine karar verilmiş olmakla;

Dava dilekçesi (Sonuç: Davacı Kasım ÇAĞLAR'ın 2011 yılı Ocak ve Şubat aylarında Atlantik Trans Kara Taşımacılığı A.Ş.'deçalıştığının tespiti)

Duruşma tarihinin 16/11/2023 günü saat 10:25 olduğu,

Tebliğden itibaren 2 hafta içinde davaya karşı cevap dilekçesi sunabileceği, sulh için gerekli hazırlığı yapmak, duruşmaya gelmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu adresi meçhul olan Atlantik Trans Kara Taşımacılığı A.Ş.'yeilandan itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağını ihtiva eden tebligatyerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.01/06/2023

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