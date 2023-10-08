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T.C. BAKIRKÖY 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/383 Esas

KARAR NO : 2023/444

Mahkememize ait Yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 13/07/2023 tarihli sanık Anıl MUTLU' nun TCK 158/1-L-son maddesi gereğince 3 Yıl 4 Ay Hapis ve 11.320 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde istinaf yolu açık olarak verilen gerekçeli karara ait dava dosyasında; Ahmet ve Hamide oğlu, 12/11/1989 Bakırköy doğumlu, sanık Anıl MUTLU tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06.10.2023

#ilangovtr Basın no ILN01905864