×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

T.C. BAKIRKÖY 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. BAKIRKÖY 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2023 00:00

.

Haberin Devamı

T.C. BAKIRKÖY 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N
DOSYA NO : 2022/383 Esas
KARAR NO : 2023/444
Mahkememize ait Yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 13/07/2023 tarihli sanık Anıl MUTLU' nun TCK 158/1-L-son maddesi gereğince 3 Yıl 4 Ay Hapis ve 11.320 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde istinaf yolu açık olarak verilen gerekçeli karara ait dava dosyasında; Ahmet ve Hamide oğlu, 12/11/1989 Bakırköy doğumlu, sanık Anıl MUTLU tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06.10.2023

#ilangovtr Basın no ILN01905864

Haberle ilgili daha fazlası:
#ILN01905864#İlangovtr