T.C. BAKIRKÖY 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/46 Esas

Davacı HATİCE KARA aleyhine mahkememizde açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı Hürmet Tosun'a tüm bilinen adreslerinden ulaşılamadığından ve yapılan adres araştırması da olumsuz sonuçlanmış olmakla işbu davalıya bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Mahkememiz dosyasından alınan 09/10/2023 tarihli bilirkişi heyet raporunun sonuç kısımında;

"Dava konusu; Esenler Mah. 1431 ada 9 parsel ( Kazım Karabekir Mah. 1016. Sk. No:6 D:1 Esenler/İstanbul)’daki daire nitelikli taşınmazın, mahallinde ve dosyasında yapılan incelemeler sonucunda, taşınmazın bulunduğu yer, yüzölçümü, geometrik yapısı konumu, mevkii, alt yapısı belediye hizmetlerinden yararlanma durumu, imar durumu, çevresindeki yapılaşma özellikleri, ulaşım kolaylıkları, incelenen emsallere göre üstün ve eksik yanları, serbest piyasa rayiç bedelleri, alım satım kolaylığı, bölgeye olan talep durumu ve değerini etkileyebilecek objektif unsurlar emsallerle kıyaslama yapılarak; Sayın mahkemenin talep ettiği devir tarihleri itibariyle rayiç bedellerini tespiti;

Dava Tarihi (09.11.2020) Değeri = 450.000,00 TL

Devir Tarihi (14.06.2019) Değeri = 370.550,10 TL olduğuna dair" raporlarını sunmuşlardır.

İşbu ilanen tebligatın Teb.K.31.md.uyarınca ilandan 7 gün sonra yapılmış sayılacağına,

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, yine duruşmanın bırakıldığı 13/11/2024 günü saat 09:50 mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

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