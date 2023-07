T.C. BAKIRKÖY 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI : KAMURAN ÇAĞLAR-T.C. Kimlik No:18851048768

Davacı Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi ileDavalılar Kamuran Çağlar, Kazim Çağlar, Levent Bakan ve Mustafa Eskikoyuncu arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebligat yapılamadığından bilirkişi ek raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi ek raporunun sonucuna göre,

Dava konusu taşınmazların satışının hesap kat ihtarnamesinden 1,5 ay önce satış suretiyle devir edildiği, devir bedellerinin resmi kayıtlar ile piyasa rayiç bedelleri arasında yaklaşık 2,5-3 kat fark bulunduğu, devir işleminin her üç taşınmaz yönünden aynı gün içinde yapıldığı, satış bedellerinden davacı alacaklı banka kredi alacağına mahsuben ödeme yapıldığı tespit edilmediği, Levent Bakan’ın babası olan Hamdi Bakan’ın Özbakan Et ve Et Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti'nin münferit yetkilisi olduğu ve buna göre aynı "et" sektöründe faaliyet gösteren tarafların davalı Kamuran ve Kazım Çağlar’ın banka kredi borçlarının varlığını bilmeleri beklenebileceği, aynı şekilde devir alan Mustafa Eskikoyuncu’ nun Kamuran ve Kazım Çağlar ile et sektöründe çalışan "Çınar Et" olarak kredi sözleşmelerinde yazılı Kenan Eskikoyuncu ile aynı soy ismi taşıyan kişi olduğu dikkate alındığından dava konusu satışların İİK.m.278, 279 ve 280 gereğince iptale tabi olup olmayacağının mahkemenin takdirinde olduğu takdir edilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, duruşmasının 28/09/2023 günü, saat 10.25'e mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.19/06/2023

