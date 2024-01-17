T.C. BAKIRKÖY 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/401 Esas

DAVALILAR : 1- SASCHA JOHANN FUSMANN Zafer Mah. Tonguç Baba Cad. No:96/8Esenyurt/ İSTANBUL

2- THE ONE GROUP GMBH Zafer Mah. Tonguç Baba Cad. No:96/8Esenyurt/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ticari Şirket (Yöneticilerin Azline İlişkin) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız veya adreste bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 09/05/2024 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01968548