T.C.BAKIRKÖY 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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Resmi belgede sahtecilik sanık Ala ve Wafa oğlu 1999 Halep doğumlu HÜSEYİN İBRAHİM hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda 27/12/2022 tarihli 2021/642 esas 2022/1021 karar sayılı kararı ile eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nun 204/1, 62/1, CMK'nun 231/5 maddeleri gereğince 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezasını içerir Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği, kararın tüm araştırmalara rağmen sanığa tebliğ edilemediği ve tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden,

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilamın yayınladığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle yapılacak başvuru ile Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yolu, itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşmiş sayılacağı, ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01808235