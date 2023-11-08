T.C.BAKIRKÖY 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

06.11.2023

İ L A N

Dosya No : 2019/466 Esas

Karar No: 2023/449 Karar

Bakırköy 5 Asliye Ceza Mahkemesinin 12/09/2023 tarih 2019/466 esas ve 2023/449 karar sayılı kararı ile Cinsel Taciz suçundan 5237 sayılı TCK'nın 105/1 maddesi gereğince 2.240,00-TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına, CMK 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, CMK'nun 231/8 maddesi gereğince5 yıl süreli denetime tabii tutulmasına,bu süre içerisinde takdiren herhangi bir yükümlülüğe tabii tutulmasına yer olmadığına, CMK'nun231/10 maddesi gereğincedenetim süresi içerisinde yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin hükümlülüklere uygun davrandığı takdirde açıklanan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine yokluğunda karar verilen, Rashıd ve Goli oğlu 1987 Ardebıl doğumlu RASOUL NEMATI'nin bilinen yurt içi adresine tebliğ yapılamamış olup bilinen yurt dışı adresi bulunmamaktadır.

1-Kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29.maddeleri gereğince yurt genelinde yayın yapan bir gazetede ve genel internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2-İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine veya bulunulan ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne beyanda bulunmak sureti ile CMK'nun 231/12 maddesi gereğince Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak ve belirtilen süre içerisinde itiraz yoluna gidilmediğinde kesinleşeceği, ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu İLAN OLUNUR.

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