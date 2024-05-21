T.C. BAKIRKÖY 49. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/81 Esas

KARAR NO : 2024/13



Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan hakkında mahkememizde yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/02/2024 tarihli ilamı ile sanık hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve mahkumiyet kararı verildiği, Nevzat ve Aysel kızı, 20/07/1986 ALTINDAĞ doğumlu, DİLEK UYSAL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.



7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,



Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masraflarının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.20/05/2024

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