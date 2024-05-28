T.C.

BAKIRKÖY

45. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2023/600

Karar No: 2024/173

İLAN

İftira suçundan Kakajan oğlu, Gulnabat'dan olma, 03/08/1985 Türkmenistan doğumlu, Sanık Rovshen AGAYEV hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonucunda tesis olunan 12/03/2024 gün, 2023/600 Esas ve 2024/173 Karar sayılı ilamı sanık hakkında 5 yıl süreyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına sanığın ve Aman oğlu, Yangul'dan olma, 29/06/1978 Türkmenistan doğumlu Mağdur Baymyrat GURTBAYEV'in yokluğunda karar verilmiştir.

Sanığın ve mağdurun tebliğe elverişli bilinen yurtiçi veya yurtdışı adresi bulunmadığından mahkememiz gerekçeli kararının tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanığa ve mağdura kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde belirlenen yasa yoluna başvurulmadığı takdirde itiraz başvurusundan vazgeçmiş sayılacakları ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 27/05/2024

#ilangovtr Basın no ILN02039976