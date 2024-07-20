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T.C. BAKIRKÖY 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. BAKIRKÖY 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2024 00:00

 

T.C. BAKIRKÖY 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/409 Esas
KARAR NO : 2024/242

Karşılıksız Yararlanma suçundan Mahkememizin 2023/409esas, 2024/242 karar 05/03/2024 tarihli ilamı ile 163/3 maddesi gereğince 10 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Alımohammad ve Zahra oğlu, 24/08/1994 doğumlu, MOHAMMADMEHDI TALAEI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 18.07.2024

#ilangovtr Basın no ILN02065021

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#Basın No ILN02065021#İlangovtr