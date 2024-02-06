T.C.

BAKIRKÖY

40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.18188622-2023/128-Ceza Dava Dosyası 29.01.2024

Karar No: 2023/555

İ L A N

Hırsızlık suçundan TCK 142/2-h maddesi uyarınca verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası, Konut Dokunulmazlığı İhlal suçundan TCK 116/1 maddesi uyarınca verilen 1 yıl erteli 5 ay hapis cezası , Mala Zarar Vermek suçundan 1 yıl erteli 3 ay 10 gün hapis cezasına ilişkin kararın Gerekçeli Kararın tüm arama ve araştırmalara rağmen bulunamayan Halep doğumlu sanık Ahmed Muja'yaİlanen tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı tebligat kanunun 29. Maddesine göre sanık Ahmed Muja'nınbilgisine ulaşabileceği gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararıntebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğden itibaren7 gün içerisinde mahkememizevereceği istinaf dilekçesiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yoluna başvurulabileceği ilan olunur.

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