T.C. BAKIRKÖY 4. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2023/175 Esas

DAVALI : KENAN ÇETİNKAYA - 2444*****56 TC kimlik nolu, Hamdi ve Melek oğlu, 05/08/1962 doğumlu,

Davacı NURGÜL ÇETİNKAYA ile Davalı KENAN ÇETİNKAYA arasında görülmekte olan Boşanma davasının yargılamasında;

Davalı hakkında yapılan tüm adres araştırmalarının neticesiz kalması nedeni ile dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Bakırköy Nöb. Aile Mahkemesi'ne verdiği 17/03/2023 havale tarihli dava dilekçesi ile; davalı ile 1986 yılında görücü usulü olarak evlendiklerini, bu evlilikten 6 çocukları olduğunu, evlendiği tarihten beri eşi ile tartıştıklarını, zamanla bu dozun arttığını ve kırıcı olmaya başladığını, aralarında ki sevgi ve saygı bağının tamamen tükendiğini, aynı evin içinde iki yabancı gibi yaşadıklarını, ortak noktaları kalmadığını, davalının 1 yıl önce evi terk ettiğini, hiçbir şekilde katkısı olmadığını, çocuklarına ve eve kendisinin çalışarak bakmaya çalıştığını, bu nedenlerle boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

HMK 121 atfıyla 129/2 ve 194.md. uy. tebliğden itibaren 2 hafta içinde elinizde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte davacı sayısından 1 fazla düzenlenmiş örneklerinin dilekçeye eklenerek mahkemeye verilmesi,başka yerlerden getirilecek belgeler içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dilekçede yer alması, tanık dahil tüm delillerinizi ibraz etmeniz ve delillerin celbi için masraf yatırmanız gerektiği aksi halde delillere dayanmış sayılmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur. 28/09/2023

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