T.C BAKIRKÖY 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/408 Esas

DAVALI :WISAM SHAHIN - 993*****002 Yabancı kimlik nolu, Abbas ve Rasmie oğlu, 16/02/1970 doğumlu

DURUŞMA GÜNÜ VE SAATİ : 16/07/2024 - 11:00

Davacı YASEMİN YILDIZ SHAHIN ileDavalı WISAM SHAHIN arasında görülmekte olan Evlenmenin İptali davasının yargılamasında;

Davalı Wısam Shahın'in adres araştırmaları neticesiz kalması nedeni ile tahkikat ve sözlü yargılama duruşmasına davet tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Belirlenen gün ve saate geçerli bir özrünüz olmaksızın tahkikat ve sözlü yargılamaduruşmasına katılmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz,duruşmaya katılmadığınız veya vekille temsil ettirmediğiniz taktirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150.madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında karar verileceği hususu ihtar olunur.

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