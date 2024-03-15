T.C. BAKIRKÖY 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2021/991 Esas

KARAR NO : 2021/929

Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 07/12/2021 tarihli ilamı ile;5607 sayılı Yasanın 3/18-son fıkrası delaleti ile aynı kanunun 3/1, 3/10,TCK'nun 62/1-son, 52/2.maddeleri gereğince 10 Ay Hapis ve 20 TL adli para cezası ile cezalandırılan Amalia ve Mayis kızı, 05/12/1974 doğumlu ARMENUHİ POGHOSYAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 14.03.2024

#ilangovtr Basın no ILN02003182