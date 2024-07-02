T.C. BAKIRKÖY 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2024/88 Esas

KARAR NO : 2024/327

VUK'na muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda ve karar numarası yazılı 10/05/2024 tarihli ilamı ilemaddesi gereğincetüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 07.06.2024

#ilangovtr Basın no ILN02054464