×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

T.C. BAKIRKÖY 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. BAKIRKÖY 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 00:00

 

T.C. BAKIRKÖY 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2024/88 Esas
KARAR NO : 2024/327

VUK'na muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda ve karar numarası yazılı 10/05/2024 tarihli ilamı ilemaddesi gereğincetüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 07.06.2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02054464

Haberle ilgili daha fazlası:
#ILN02054464#İlangovtr