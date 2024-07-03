T.C.

BAKIRKÖY

29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

Hakaret, Basit Yaralama suçundan, Kurbankulu ve Gülnara oğlu, 1983 Bilinmiyor doğumlu, sanık MEYSA MAMEDOVA hakkında, Mahkememizin 02/05/2024 tarih, 2023/432 Esas, 20024/232 karar sayılı kararı ile Hakaret, Basit Yaralama suçlarından ayrı ayrı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl denetime tabi tutulmasına sanığın yokluğunda karar verilmiştir. Sanığın bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.



İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,



İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.02/072024

#ilangovtr Basın no ILN02055596