T.C. BAKIRKÖY 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

Güveni Kötüye Kullanma suçundan, Alı ve Fatıma oğlu, 01/05/1956 DAMASCUS doğumlu, sanık MOHAMAD KOJAK hakkında, Mahkememizin 06/02/2024 tarih, 2022/72 Esas, 2024/27 karar sayılı kararı ile Güveni kötüye kullanma suçundan beraatine sanığın yokluğunda karar verilmiştir. Sanığın bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.



İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,



İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.05/04/2024

#ilangovtr Basın no ILN02043059