×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

T.C. BAKIRKÖY 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 00:00

 

T.C. BAKIRKÖY 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

Güveni Kötüye Kullanma suçundan, Alı ve Fatıma oğlu, 01/05/1956 DAMASCUS doğumlu, sanık MOHAMAD KOJAK hakkında, Mahkememizin 06/02/2024 tarih, 2022/72 Esas, 2024/27 karar sayılı kararı ile Güveni kötüye kullanma suçundan beraatine sanığın yokluğunda karar verilmiştir. Sanığın bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.05/04/2024

#ilangovtr Basın no ILN02043059

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basın No ILN02043059#İlangovtr