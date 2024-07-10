T.C.

BAKIRKÖY

25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA ESAS NO : 2017/751

DOSYA KARAR NO : 2022/745

HIRSIZLIK suçundan sanık Stanve Marıa kızı 1957 Romanya/BÜKREŞ doğumlu, (Neptun Sokak No:14 5. Sektör Bükreş/Romanya) adresinde ikamet ettiğini beyan eden, İstanbul İl Göç İdaresi tarafından Gürsel Mahallesi Gürol sokak No: 17 Kağıthane/İSTANBUL adresi bildirilen Gapı DINCA hakkında Bakırköy 25. Asliye Ceza Mahkemesinin 25/10/2022 tarih ve 2017/751esas 2022/745karar sayılı ilamı ile TCK'nun 142/1-c 53.maddeleri gereğince 3 YIL HAPİS cezası ile mahkumiyetine karar verildiği, kararın sanığın yokluğunda verildiği, gerekçeli kararın tüm araştırmalara rağmen tebliği mümkün olmadığından gerekçeli kararın sanık Gapı DINCA'ya tebliğ edilemediği, adres kayıt sisteminde kayıtlı adresi bulunmadığından, dosyamızda kendisine yapılan usulüne uygun herhangi bir tebliğat bulunmadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Gazete ilanından 15 gün sonra kararın sanık Gıpa DINCA'ya tebliğ edilmiş sayılacağından kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde hükmü veren mahkemeye veya bulunan yer Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması, beyanın tutanağa geçirilmesi, tutanağın Hakime onaylattırılması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 09/07/2024

#ilangovtr Basın no ILN02059764