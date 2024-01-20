T.C. BAKIRKÖY 23. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.20133065-2021/231-Ceza Dava Dosyası

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Nitelikli Dolandırıcılık (TCK 158/1-h) suçundan sanık Feramiz ve Zeynep oğlu 15.11.1968 Niksar d.lu Tokat, Niksar, Yeşilkaya Mah. Nüf kayıtlı20588499072 TC Kimlik NumaralıNAFİL ERYILMAZ hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonucunda 30.11.2023 tarih2021/231 esas 2023/426 karar sayılı karar ile sanığın 3 YIL HAPİS VE 100 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 3 YIL HAPİS CEZASININ TCK MD. 58/6-7 UYARINCA MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE ÇEKTİRİLMESİNE, SANIK HAKKINDA CEZANIN İNFAZINDAN SONRA DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN UYGULANMASINA, karar verilmiş olup gıyabında verilen karar ve Katılan vekili ve Cumhuriyet Savcısının aleyhe istinaf talebisanığın adresinin belli olmaması nedeniyle tebliğ edilememişolup

7201 sayılı Kanun'un 29.maddesi gereğince ülke genelinde tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetede sanık Nafil ERYILMAZ için İLANEN TEBLİĞİNE,Yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmişsayılmasına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde bir dilekçeyle veya bizzat mahkeme kalemine başvurmak suretiyleİstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinafkanun yolu açık olmak üzereilan masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur 19.01.2024

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