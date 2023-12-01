T.C. BAKIRKÖY 20. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2021/220 Esas

KARAR NO : 2023/302

Uyuşturucu Ticareti, yaralama, fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/09/2023 tarihli ilamı ile sanıklar KHALED ALBUKAAI ve FATIMA ZABBAL haklarında beraat kararı verilmiş olup Tüm aramalara rağmen müşteki NEBİLE SIXNAVI,(Abdulmecit kızı, 2000 doğumlu) bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNİN BİRİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına , 7 gün içinde yasal yola başvurulmadığı takdirde yasa yoluna başvurma hakkını kaybedeceğiniz ve kararın kesinleşebileceğihususu ilanen tebliğ olunur.29.11.2023

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