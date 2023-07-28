T.C. BAKIRKÖY 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/516 Esas

DAVALI : GÜVEN ÖZTÜRK Güneşli Merkez Mah. Evren Cad. Fatih Sk. No:7/3Bağcılar/ İSTANBUL

Davacı Meryem Öztürk tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesi ve tensip zaptı adres araştırmasından netice alınamadığından ilanen tebligat yoluyla yapılmış, duruşma gününün de ilanen tebliğine karar verilmiştir.

03/10/2023 günü saat: 09:55'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız gerektiği, belirtilen tarihte ön inceleme duruşması yapılacağı, bu tarihe kadar sulh için gerekli hazırlığı yapmanız gerektiği ve duruşmaya gelmediğiniz taktirde karşı tarafın isteği halinde yokluğunuzda duruşma yapılacağı ve aleyhinize yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, iddia ve savunmanızı sadece davacının muvafakati ile değiştirebileceğiniz veya genişletebileceğiniz, ilanın yayınlandığı tarihten 7 gün sonra başlamak üzere iki haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verilebileceği hususlarının ihtarına, tebliğ ile ihtarın yapılmış sayılacağına ilanen tebliğ olunur.

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