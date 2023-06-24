×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

T.C. BAKIRKÖY 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2023 00:00

Sayı : E.63320696-2021/766-Ceza Dava Dosyası 15.06.2023

Konu :
İLAN
Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda 23/05/2023 tarih, 2021/766esas, 2023/381 Karar sayılı ilamı ile Yezid ve Kerime oğlu, 01/01/1985 Cezayir doğumlu Abdelmadjıd AOUATI hakkında Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Beraatine karar verildiği, Verilen bu hüküm sanığın yokluklarında verilmiştir. Sanığın bilinen yurt içi adreslerine tebliğ yapılamamış olup bilinen yurt dışı adresi bulunmamaktadır.
İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01851923

Haberle ilgili daha fazlası:
#ILN01851923#İlangovtr