T.C. BAKIRKÖY 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Konu :

İLAN

Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda 23/05/2023 tarih, 2021/766esas, 2023/381 Karar sayılı ilamı ile Yezid ve Kerime oğlu, 01/01/1985 Cezayir doğumlu Abdelmadjıd AOUATI hakkında Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Beraatine karar verildiği, Verilen bu hüküm sanığın yokluklarında verilmiştir. Sanığın bilinen yurt içi adreslerine tebliğ yapılamamış olup bilinen yurt dışı adresi bulunmamaktadır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01851923