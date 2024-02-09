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T.C. BAKIRKÖY 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. BAKIRKÖY 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2024 00:00

 

T.C. BAKIRKÖY 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2021/215 Esas
KARAR NO : 2023/649

Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/12/2023 tarihli ilamı ile 142/1.e.1 maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM.MEN(ÜSTSOY-DİĞER)(TCK 53/1-c), VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), SEÇME VE SEÇİLME EHLİYETİNDEN YOKSUN BIRAKILMA (TCK 53/1-b), 2 YIL 9 AY 22 GÜN HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Kazıklı ve Hurıye oğlu, 01/01/2001 Halep doğumlu, MUHAMMED CHIRTO tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPILAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yasa yoluna başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği, İLAN OLUNUR 07.02.2024

 

#ilangovtr Basın no ILN01980910

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#ILN01980910#İlangovtr