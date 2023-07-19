T.C.BAKIRKÖY 15. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

Bilinen son adresi "Fevzi çakmak mah. 8/5 Sk. No:7 D:4Bağcılar/İSTANBUL'' olan Davalı ORHAN ATEŞ'e bu adreste tebligat yapılamaması ve yapılan tüm araştırmalara rağmen başka bir adresinin de tespit edilememesi nedeniyle dava dilekçesi özetinin ve duruşma günününilanen tebliğine karar verilmiştir.

Karar gereğince "eşi Davacı Büşra Ateş vekili Av. Mehmet Demir tarafından, 05/07/2022 tarihinde aleyhine, TMK'nın 166/1. maddesi gereğince "evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı iddiasıyla çekişmeli boşanma davası" açıldığı hususunun, bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren bir hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren iki hafta içinde davaya karşı diyeceklerini içeren cevap dilekçesi sunabileceği, cevap dilekçesi sunmadığı takdirde davayı inkar etmiş sayılacağı, dilekçeler aşaması tamamlandığı takdirde 17/10/2023günü saat 10:00'damahkememiz duruşma salonunda ön inceleme duruşmasının yapılacağı, duruşmada hazır bulunmaması veya kendisini bir vekil ile de temsil ettirmemesi halinde yokluğunda yapılacak ön inceleme duruşmasında davacının iddialarını değiştirip genişletebileceği, davayı takip etmediği takdirde daha sonra yokluğunda tahkikat, sözlü yargılama ve karar duruşmalarının da yapılacağı ve esas hakkında karar verileceği hususları Davalı ORHAN ATEŞ'eilanen tebliğ olunur.12/07/2023

#ilangovtr Basın no ILN01862153