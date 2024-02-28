T.C. BAKIRKÖY 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/282 Esas

15/02/2024

İLAN METNİ

Mardin ili, Savur ilçesi, Sürgücü Mah/Köyü, 37 Cilt, 65 hane numarada nüfusa kayıtlı Ahmet ve Hanimi evladı 01.01.1970 doğumlu 50164553010 T.C. kimlik numaralı SÜLEYMAN AYKUT'dan en son 1992 yılında haber alındığını ve bu tarihten itibaren haber alınamadığındanbahislegaiplik davası açılmış olmakla; TMK'nun 33/2 maddesi uyarınca gaipliğe talep edilen SÜLEYMAN AYKUT hakkında bilgisi bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Bakırköy 14. Sulh Hukuk Mahkemesi 2022/282 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri ilanen duyurulur.

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