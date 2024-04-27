T.C.

BAKIRKÖY

14. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2016/260 Esas

2024/119 Karar

İLAN

Sanık SEKOU SOUMAORU (Fanta Diabatie ve Elhadj Nvaly oğlu 1984 doğumlu) hakkında Mahkememizce yapılan açık yargılama sonucunda;

HÜKÜM ÖZETİ:

ParadaSahtecilik suçundan Mahkememizin 06/03/2024 tarih 2016/260 Esas 2024/119 Karar sayılıkararı ile Sanık SEKOU SOUMAORU hakkında 5237 Sayılı TCK.'nun 197/1 maddesi gereğince neticeten 4 Yıl 2 Ay Hapis ve 40.000-TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına dair karar verilmiştir.

Mahkememizce gıyapta verilen karar sanığın bilinen tüm adreslerine yapılan tebliğ işlemi başarısız olmuş ve karar tebliğ işlemi gerçekleşmemiştir. Bu nedenle iş bu hüküm özetinin 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31. Maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğden itibaren sanığın CMK.'nun 272/2 ve 273. Maddeleri gereğince 7 gün içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf talebi mümkün olmak üzere, aksi taktirde kararımızınkesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.26/04/2024

#ilangovtr Basın no ILN02023742