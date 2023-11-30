T.C. BAKIRKÖY 14. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2020/327 Esas : 2023/354 Karar

İLAN

Katılan Gülcan ATEŞAL Hakkında Mahkememizce yapılan açık yargılama sonucunda;

HÜKÜM ÖZETİ:

Kasten Yaralama ve Silahlı Yağmasuçlarından Mahkememizin 14/09/2023 tarih 2020/327 Esas 2023/354 Karar sayılı kararı ile Sanık Salih SOYDAŞ hakkında Silahlı Yağma suçundan Beraatine, Kasten Yaralama suçundan ise 5237 Sayılı TCK.'nun 86/1 maddesi gereğince neticeten 5 Yıl Hapis Cezası ile cezalandırılmasınadair karar verilmiştir.

Mahkememizce katılanın gıyabında verilen karar bilinen tüm adreslerine yapılan tebliğ işlemi başarısız olmuş ve karar tebliğ işlemi gerçekleşmemiştir. Bu nedenle iş bu hüküm özetinin 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31. Maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra katılanana kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğden itibaren sanığın CMK.'nun 272/2 ve 273. Maddeleri gereğince 7 gün içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf talebi mümkün olmak üzere, aksi taktirde kararımızınkesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.28/11/2023

#ilangovtr Basın no ILN01941649