İLAN

T.C. BAKIRKÖY 12. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/416 Esas

DAVALI : ESAT KÖKSAL

Davacı Emine Köksal ile Davalı Esat Köksal arasında Mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Esat KÖKSAL'ın herhangi bir adresi tespit edilemediğinden ilanen tebliğ yapılmasına, karar verilmiştir. HMK 317 maddesince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 haftai çerisinde cevap dilekçenizi sunmanız, sulh için hazırlık yapmanız, duruşmaya gelmemeniz ve yargılamaya devam edilmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 hafta kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız, başka yerden getirtilecek belgelerin getirebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceğidavalı Esat KÖKSAL'a tebliğ ve ihtar olunur.

İş bu ilan yayınlandığı tarihten 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır. 26/09/2023

#ilangovtr Basın no ILN01951156