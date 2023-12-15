İLAN

T.C. BAKIRKÖY 12. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/16 Esas

DAVALI : ÖMER YÜCEL - T.C. 26036509348

Davacı Emran YÜCEL ile Davalı Ömer YÜCEL arasında Mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davalı ÖMER YÜCEL'in herhangi bir adresi tespit edilemediğinden ilanen tebliğ yapılmasına, karar verilmiştir. HMK 317 maddesince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçenizi sunmanız, sulh için hazırlık yapmanız, duruşmaya gelmemeniz ve yargılamaya devam edilmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 hafta kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız, başka yerden getirtilecek belgelerin getirebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceğidavalı ÖMER YÜCEL'e tebliğ ve ihtar olunur.

İş bu ilan yayınlandığı tarihten 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.

#ilangovtr Basın no ILN01951150