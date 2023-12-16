T.C. BAKIRKÖY 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/1075 Esas 20/09/2023 İLANEN TEBLİGAT

Davacı OKTAY ÇAKIR tarafından davalı SADIK ÇAKIR (35836724424) aleyhine açılan; İstanbul ili Zeytinburnu ilçesi Çırpıcı mahallesi 2346 ada 3 parsel 3 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz hakkındaki Ortaklığın Giderilmesi davasında mernis adresinize konsolosluk aracılığı ile tebligat gönderilmiş ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verildiğinden;

Davalı SADIK ÇAKIR'ın duruşmanın bırakıldığı 14/02/2024 günü saat 11.20'de Bakırköy 10. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin duruşma salonunda hazır bulunması ya da kendisini bir vekille temsil ettirmesi, belirtilen gün ve saatte hazır bulunmadığı ya da kendisini bir vekille temsil ettirmediği takdirde davaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği hususu tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.

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